Das Kuhlevel ist Diablo-Kult und Fans wollen es auch im neuesten Teil.

Zu den wohl besten Easter Eggs der Diablo-Reihe gehören die Kuhlevel. Im ersten Teil waren sie noch reiner Mythos, im zweiten und dritten hat Blizzard die geheimen Level dann tatsächlich ins Spiel gepackt: Habt ihr die richtigen Voraussetzungen erfüllt, konntet ihr über ein Portal in eine Welt gelangen, die von bewaffneten Kühen bevölkert ist.

Leider hat es das Kuhlevel bei Diablo 4 nicht ins Spiel geschafft – so zumindest die offizielle Aussage. Fans trauen dem Ganzen aber nicht und suchen trotzdem fleißig nach Hinweisen.

Diablo 4-Fans sind fest überzeugt, dass Blizzard beim Geheimlevel lügt

Im Interview mit Kinda Funny Games hatte der Diablo General Manager Rod Fergusson eigentlich schon im Mai bestätigt, dass es zumindest zum Launch keine geheimen Level in Diablo 4 gibt:

Eines der Dinge, die wir für Diablo 4 tun wollten: Wir wollten es so bodenständig wie möglich halten. [...] Wir wollten zum Launch nicht 30 Leute mit Dämonen- oder Engelsflügeln in der Stadt rumlaufen haben, wir wollten keinen Haufen Katzen oder Hunde rumlaufen haben, wir dachten, dass würde die Immersion kaputt machen. Wir wollten es bodenständig halten und aus diesem Grund gibt es kein geheimes Level in Diablo 4, nach dem Fans wegen der früheren Spiele suchen könnten.

Das hält Spieler*innen natürlich nicht davon ab, trotzdem nach einem geheimen Kuhlevel zu graben. Etwa auf Reddit haben Fans die offizielle Aussage sogar anerkannt – nur um sie dann entschieden zu ignorieren. "Das ist genau das, was jemand sagen würde, der ein geheimes Kuhlevel in ein Spiel gepackt hat.", schreibt etwa User guanzo91 in einem Thread, der alle potenziellen Hinweise auf ein Kuhlevel im Spiel zusammenträgt.

So findet sich in der Stadt Ked Bardu etwa ein Brunnen, der von vier Ochsenstatuen umgeben ist und dem laut Inschrift eine Huldigung dargebracht werden soll. Außerdem sind in den Spieldatein zwei Items zu finden, die verdächtig nach Gegenständen klingen, die man schon in Diablo 2 zum Betreten des Kuhlevels benötigte.

Kuhlevel könnte auch in Zukunft noch kommen

Ganz gleich, ob das Kuhlevel nun im Spiel existiert oder nicht, Fans lassen sich offensichtlich von offiziellen Aussagen nicht abhalten. Wer jetzt aber doch zweifelt, den können wir beruhigen: Wie Rod Fergusson im Interview nämlich ebenfalls erklärt hat, könnte ein Kuhlevel in Zukunft doch noch ins Spiel kommen (vorausgesetzt natürlich, dass es nicht schon exisitert!)

Während das Spiel nämlich möglichst bodenständig starten soll, gibt es in Zukunft mehr Raum für Freiheiten: "Was man in Season 1 und Season 21 machen kann, ist ein großer Unterschied." So wie es aussieht, hat Blizzard das Kuhlevel also zumindest nicht vergessen, auch wenn wir uns noch etwas gedulden müssen.

Wie sieht es bei euch aus: Glaubt ihr den offiziellen Aussagen oder denkt ihr auch, dass Blizzard das Kuhlevel einfach verheimlicht?