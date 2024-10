Diablo 4: Fan ergattert 6 mythische Gegenstände in 2 Tagen und so hat er es gemacht

Vielleicht verhelfen diese Tipps euch auch zu mythischen Gegenständen.

Bei Diablo 4 dreht sich – wie immer in der Reihe – alles um die Lootspirale und letztendlich besten Items im Spiel. Die lassen sich natürlich auch mal mit Zeit und Glück ergattern, aber wer hier gezielt farmen will, braucht natürlich eine gute Strategie.

Ein Fan hat sein Vorgehen so optimiert, dass er innerhalb von nur zwei Tagen an ganze sechs der heiß begehrten mythischen Gegenstände gelangt ist. Daraus hat die Person wertvolle Erkenntnisse gezogen und teilt sie jetzt mit der Community.

Diese 8 Tipps haben dem Diablo 4-Fan geholfen

Reddit-User manere teilte die erfolgsbringende Herangehensweise, löschte seinen Post ein paar Stunden später allerdings wieder. Wir fanden die Tipps aber so gut, dass wir sie trotzdem mit euch teilen wollen.

Das sind die 8 Tipps:

Holt euch Beschwörungs-Opale (Seething Opal of Torment)

Alptraumdungeons, Geflüster und Höllenfluten, während Beschwörungs-Opale aktiv sind

Falls es kein gutes Geflüster gibt, macht die Unterstadt mit den Beschwörungs-Opalen

Das wird praktisch euer Gameplay-Loop: Geflüster -> Unterstadt -> Geflüster. Es ist wichtig, so viel Belohnung wie möglich vom Flüsterbaum zu bekommen.

Nutzt die Beschwörungs-Truhen von Tauschhandeln. Tauschhandel ist wirklich gut, um Beschwörungsmaterial zu farmen.

Farmt Ausrüstungs-Opale. Sie erhöhen eure Chance auf Mythic Uniques, weil sie die Menge an gedroppten Items erhöhen. Nachdem ihr genug Summoning-Material angehäuft habt, macht die 4 Minor Bosse.

Nachdem ihr die 4 Minor Bosses erledigt habt, geht zu Duriel und Andariel und farmt diese.

Zudem merkt der User noch an, dass er glaube, viele Community-Mitglieder nutzen eher die brodelnde Opale, die für mehr Beschwörungs-Items sorgen und vergessen dabei diejenigen, mit denen mehr Ausrüstung fallengelassen wird.

2:25 Diablo 4 Vessel of Hatred: Neuer Trailer zeigt Story und Gameplay aus dem DLC

Autoplay

In den Kommentaren diskutieren Fans die Tipps. Von den Ausrüstungs-Opalen halten einige Community-Mitglieder nicht viel und glauben nicht, dass sie beim Farmen von Mythics wirklich helfen können. Ein anderer Fan, der gerade über den Mangel an mythischen Items frustriert ist, will die Tipps dagegen probieren.

Außerdem werden Tipps für Anduriel ausgetauscht. Manere stellt außerdem klar, dass sie oder er alleine zockt.

Was sind eigentlich mythische Gegenstände?

Mythische Gegenstände oder auch Mythic Items werden auch Uber Uniques genannt. Sie sind so begehrt, weil sie mit mächtigen Effekten und hohen Werten extrem stark sind. Das Problem dabei: Sie gehören auch zu den seltesten Items im Spiel.

Was war bisher euer bestes Item und habt ihr ein ähnliches Vorgehen oder wollt ihr die Tipps mal ausprobieren? Womöglich habt ihr sogar eigene Tipps?