Die 6 besten Fußball-Animes: Diese Sport-Serien solltet ihr unbedingt gesehen haben

Sechs der besten Fußball-Animes. (Bild: © Crunchyroll)

Neben Isekai, Fantasy und Action gehört Sport ebenfalls zu den bekanntesten und beliebtesten Genres in Anime. Mit Haikyu!!, Slam Dunk, Kuroko no Basket, Umamusume und Prince of Tennis sind alle möglichen Sportarten von Volleyball und Basketball bis hin zu Tennis und Pferderennen abgedeckt.

Auch Fußball darf natürlich bei dieser Aufzählung nicht fehlen und hier gibt es reichlich Serien für Sport-Fans. Damit ihr bei der riesigen Auswahl keine Kopfschmerzen bekommt, haben wir euch sechs der besten Fußball-Animes rausgesucht.

Ao Ashi

Ashito Aoi und sein Team mit ihrem Coach. (Bild: © Production IG)

Episodenanzahl: 24 Folgen

24 Folgen Streamingdienst: Crunchyroll

Crunchyroll Vertonung: Japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln

Um was geht’s in Ao Ashi? Die Anime-Serie erzählt die Geschichte des namensgebenden Protagonisten Ashito Aoi. Der junge Mittelschüler trifft während seines dritten Schuljahres an der Ehime City Mittelschule den Fußball-Coach Tatsuya Fukuda. Fukuda sieht in Aoi ein Talent und lädt ihn ein, in seinem Team mitzuspielen. Von da an verändert sich Aois Leben komplett.

Clean Freak! Aoyama kun

Aoyama hält alles und sich sauber während er Fußball spielt. (Bild: © Crunchyroll)

Episodenanzahl: 12 Episoden

12 Episoden Streamingdienst: Crunchyroll

Crunchyroll Vertonung: Japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln

Um was geht’s in Clean Freak! Aoyama kun? Aoyama ist Schüler an der Fujimi-Oberschule und ein wichtiger Bestandteil des Fußball-Teams. Er hat jedoch auch eine Phobie vor Dreck und hält sich stets von Bakterien oder Schmutz fern. Trotzdem ist er aktiv beim Fußball dabei und ist sogar ziemlich gut darin. Seine Art zu spielen ist jedoch etwas anders, da er jedem und allem ausweicht, das schmutzig sein könnte. Auch beim Einwurf trägt er immer Handschuhe und schüttelt nicht mal seinen Fans die Hand.

Sein Ziel ist es, wie seine Kameraden die nationalen Meisterschaften zu gewinnen. Es gibt aber nur wenige, mit Ausnahme von Aoyamas eigenem Fanclub, die an die Fußballmannschaft der Fujimi-Oberschule glauben.

Inazuma Eleven

Die Anime-Serie zum gleichnamigen Spiel. (Bild: © Level-5)

Episodenanzahl: 26 Episoden

26 Episoden Streamingdienst: YouTube unter Inazuma Eleven TV Plus

YouTube unter Inazuma Eleven TV Plus Vertonung: Deutsche Synchronisation

Um was geht’s in Inazuma Eleven? Die Anime-Serie basiert auf der gleichnamigen Spielereihe von Level-5. In Inazuma Eleven dreht sich alles um den jungen und fröhlichen Torwart Endou Mamoru, der Mitglied eines Fußball-Clubs ist. Leider steht der Club kurz vor der Auflösung – es sei denn, die Mannschaft gewinnt gegen die Teikoku Gakuen-Fußballmannschaft, die derzeit als das beste Team Japans gilt.

Kickers

Gregor zeigt geschickte Beinarbeit. (Bild: © Pierrot)

Episodenanzahl: 27 Episoden

27 Episoden Streamingdienst: Crunchyroll

Crunchyroll Vertonung: Deutsche Synchronisation und japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln

Um was geht’s in Kickers? Die Geschichte von Kickers handelt von der jungen Fußballmannschaft der Kitahara Grundschule. Das Team hat ohne einen kompetenten Stürmer ziemliche Schwierigkeiten, sich zu beweisen. Als Gregor in die Stadt zieht und ein Teil des Teams wird, schöpfen sie neue Hoffnung und fordern das gegnerische Team die “Roten Teufel” heraus. Dabei verlieren sie 10 zu 1 an die “Roten Teufel”, deren Torwart als unbesiegbar gilt. Zusammen mit ihrem eigenen Torwart fassen sie neuen Mut und melden sich bei der Kindermeisterschaft an.

Captain Tsubasa - Super Kickers

Tsubasa Ohzora als er noch jung war. (Bild: © Crunchyroll)

Episodenanzahl: insgesamt 52 Folgen über 4 Staffeln

insgesamt 52 Folgen über 4 Staffeln Streamingdienst: Prime Video (4 Staffeln) und Aniverse (3 Staffeln)

Prime Video (4 Staffeln) und Aniverse (3 Staffeln) Vertonung: Deutsche Synchronisation

Um was geht’s in Captain Tsubasa? In der Serie dreht sich alles um den 11-jährigen Mittelschüler Tsubasa Ohzora, der Fußball-Weltmeister werden möchte. Dafür tritt er der Nankatsu-Fußballmannschaft bei. Durch sein Geschick und Talent im Team-Sport wird er von Roberto entdeckt, einem ehemaligen Fußballspieler aus Brasilien. Er möchte Tsubasa zum besten Spieler Japans machen und trainiert ihn über die Jahre hinweg.

Tsubasas Traum und Ambitionen führen ihn im Laufe der Jahre in die unterschiedlichsten Länder wie Brasilien und Spanien. Auch entwickelt der talentierte Fußballer einige Signatur-Moves wie den Top-Spin oder den berüchtigten Fallrückzieher.

Da Captain Tsubasa viele Anime-Adaptionen bekommen hat, gibt es natürlich hier eine Menge Auswahl. Wir haben uns hierbei auf die klassische 2001-Version aufgelistet, aber natürlich gibt es auf Crunchyroll auch die Anime-Serie Captain Tsubasa Staffel 2: Die Junioren aus 2023 mit japanischer Originalsprache und deutschen Untertiteln.

Blue Lock

Isagi ist bereit zum besten Stürmer Japans aufzusteigen. (Bild: © Crunchyroll)

Episodenanzahl: 24 Folgen

24 Folgen Streamingdienst: Crunchyroll

Crunchyroll Vertonung: Deutsche Synchronisation und japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln

Um was geht’s in Blue Lock? In der Serie geht es um ein Trainingseinrichtung namens Blue Lock, in dem die besten 300 Nachwuchsspieler ausgebildet und geprüft werden, um den besten Stürmer der Welt zu finden. Dabei müssen sich die Fußballer intensiven Trainings und Tests unterziehen, um ihr Können zu beweisen und sich ihren Platz in der Rangordnung zu verdienen. Der Hauptprotagonist ist Yoichi Isagi, der sich einen Namen als bester Stürmer der Welt machen möchte.

Welcher Fußball-Anime, ob auf der Liste oder nicht, ist euer absoluter Favorit?