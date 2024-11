Rick and Morty: Das ist laut IMDb die beste Folge aller Zeiten

Rick and Morty ist eine der beliebtesten Serien überhaupt.

Die Animationsserie Rick and Morty von Dan Harmon hat bisher 71 Episoden in sieben Staffeln hervorgebracht und Nachschub ist schon in Arbeit. Fans der Show dürften sich an viele der Folgen besonders gut erinnern und es lässt sich lange darüber diskutieren, welche nun die allerbeste ist.

Wir haben in die umfangreiche Datenbank von IMDb geschaut, in der User jede Episode auf einer Skala von 1-10 bewerten können und verraten euch, welche Folge laut diesem Rating tatsächlich die beste ist.

Spoiler-Warnung: In der Folge verraten wir natürlich einige Details zu Rick and Morty. Wenn ihr bisher also noch nicht alles gesehen habt und nicht gespoilert werden wollt, solltet ihr hier aufhören zu lesen.

Die besten Folge laut IMDb

Bevor wir euch den ersten Platz verraten, werfen wir einen kurzen Blick auf den Rest des Podiums:

Platz 3 mit 9,5 Sternen: Staffel 2 / Episode 4 - Total Rickall (deutscher Titel: Freunde und andere Parasiten)

Staffel 2 / Episode 4 - Total Rickall (deutscher Titel: Freunde und andere Parasiten) Platz 2 mit 9,6 Sternen: Staffel 3 / Episode 1 - The Rickshank Rickdemption ( deutscher Titel: Raus aus meinem Kopf!)

Tatsächlich sind die zweite und die dritte Staffel in den Top 10 der besten Folgen mit je drei Episoden auch am häufigsten vertreten. Die am besten bewertete Folge stammt dabei aus Staffel drei.

Das ist Platz 1: Mit starken 9,8 von 10 Sternen thront nämlich S3/E7 - The Ricklantis Mixup (Atlantis ist nur einmal im Jahr) ganz oben!

Darum geht's in der Folge: The Ricklantis Mixup gehört zu einem der wenigen konsistenten Handlungssträngen in Rick and Morty und führt uns zurück in die von Rick C-137 einst zerstörte Citadel of Ricks.

Die Episode zeigt das Leben der vielen Ricks und Mortys in der wiederaufgebauten Zitadelle, in der ein neuer Präsident gewählt werden soll. Neben verschiedenen Ricks ist dabei auch ein einzelner Morty im Rennen um das Amt.

Da er geschickt auf die Ungleichheit in der Zitadelle aufmerksam macht, wird dieser Morty tatsächlich zum Präsidenten gewählt und baut die Citadel sogleich in eine Diktatur um. Am Ende wird aufgedeckt, dass es sich bei diesem Morty tatsächlich um Evil Morty handelt.

Gefällt euch die am besten bewertete Folge oder hättet ihr eine andere Episode an die Spitze gewählt?