Hier sind alle Infos zur kommenden Harry Potter-Serie im Überblick.

Trotz anhaltender Kontroverse rund um J.K. Rowling machen HBO und Warner nicht Halt davor, eine eigene Serien-Adaption der bekannten Bücher der britischen Autorin herauszubringen. Hier fassen wir alle bekannten Infos dazu zusammen.

Wir werden diesen Artikel außerdem updaten, sobald es neue Infos gibt. Letztes Update am 1. April 2026: Wir haben den Release angepasst.

Inhaltsverzeichnis:

Release - Wann startet die Harry Potter-Serie?

Startdatum: Ende 2026

Nachdem Casey Bloys, Vorstandsmitglied und CEO von HBO, in einem Interview mit Deadline (September 2024) von einem Release Ende 2026/2027 sprach, wurde mittlerweile bestätigt, dass die Serie Ende 2026 bei HBO und HBO Max starten wird – auch in Deutschland. Gerüchten nach geht es am 25. Dezember los.

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Streaming - Wo wird die Harry Potter-Serie in Deutschland zu sehen sein?

Nachdem HBO auch hierzulande mit seinem Streaming-Dienst gestartet ist, wird die Serie exklusiv auf HBO Max laufen. Dort können wir aktuell auch alle Harry Potter-Filme sehen.

Folgenanzahl - So viele Episoden wird eine Staffel haben

Der Regisseur und Showrunner Mark Mylod hat sich bereits dazu geäußert, dass eine Staffel knapp acht Stunden lang dauern soll. Über die Insider-Seite Redanian Intelligence wurde das folgendermaßen eingeordnet:

Staffel 1 und 2 werden insgesamt nur sechs Folgen haben mit unterschiedlichen Längen

Ab Staffel 3 werden es dann immer acht Folgen pro Buch

So ganz scheint das aber nicht hinzuhauen. Zumindest für Staffel 1 bestätigte der Kameramann Adriano Goldman gegenüber Forbes, dass diese 8 Episoden (vermutlich je 1 Stunde) zählen wird. Wie es um den Rest steht, bleibt abzuwarten.

Erster Trailer zur Harry Potter-Serie

2:04 Der erste Trailer zur neuen Harry Potter-Serie ist da – und der verrät direkt den Release-Termin von Staffel 1

Autoplay

Oben seht ihr den ersten Trailer zur ersten Staffel, der im März veröffentlicht wurde. Zur Ankündigung der Serie hat HBO Max einst einen kleinen Teaser-Trailer auf Twitter veröffentlicht:

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Auf der nächsten Seite geht es um die Besetzung der Serie.

Freut ihr euch schon auf die neue Harry Potter-Serie?