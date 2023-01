Das sind die 20 besten Spiele 2022 laut Metacritic

Obwohl auch 2022 wieder ungewohnt viele Spiele verschoben wurden, gab es auch im vergangenen Jahr jede Menge Spiele-Releases. Und einige davon lohnen sich durchaus, wie ein Blick auf Metacritic verrät. Die Seite sammelt Kritikerwertungen und errechnet daraus einen durchscnittlichen Metascore für das jeweilige Spiel. Welche Spiele 2022 die höchste Wertung erhalten haben, fassen wir euch hier zusammen.

Das Problem am Metascore: Die Seite nimmt eine subjektive Auswahl an qualifizierten Testseiten vor (unter anderem ist auch GamePro dabei), denn natürlich können nicht alle Wertungen mit einbezogen werden. Vor allem englischsprachige Reviews sind dabei klar in der Überzahl. Eine weitere Hürde sind die Anzahl der Tests. Schon mit vier Wertungen erhält ein Spiel einen Metascore. Da kleine Spiele meist wenige Reviews erhalten, kann es hier zu Verzerrungen kommen.

Das sind die 20 Spiele mit dem höchsten Metascore 2022

Viele der Titel, die es auf die obersten Plätze geschafft haben, dürften wenig überraschen. Darunter sind etwa God of War Ragnarök oder auch Elden Ring, die beide bei den Game Awards 2022 ordentlich einheimsen konnten. Aber auch ein paar kleinere Titel wie etwa Neon White haben es auf die Liste geschafft.

Auffällig ist außerdem, dass in diesem Jahr besonders viele ältere Spiele vertreten sind. Metacritic nimmt nämlich ebenfalls Erscheinungen älterer Releases auf neuen Plattformen in seine Liste auf. Entsprechend sind also auch Spiele, die nicht 2022 erschienen sind, Teil dieser Liste.

Die komplette Top 20 von Metacritic

Hinweis: Wenn Spiele auf mehreren Plattformen vertreten sind, wird immer nur die beste Wertung genannt.

Xbox kommt zu kurz: Beim Blick auf die Liste fällt ebenfalls auf, dass die Xbox hier nur wenig vertreten ist. Das ist auch kaum verwunderlich, immerhin gab es auf Microsofts Konsole in diesem Jahr kaum Exklusivtitel. Immortality, das zumindest konsolenexklusiv für Xbox Series erschienen ist, hat die Top-Liste mit Platz 21 ganz knapp verfehlt. Zum Vergleich ist PlayStation mit GoW Ragnarök und The Last of Us Part 1 mehrfach mit Exklusivspielen vertreten.

Sind eure Top-Spiele des letzten Jahres in dieser Liste?