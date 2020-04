gamescom 2020 abgesagt: Digitale Variante noch möglich

Nach der Absage der E3 2020 stand jetzt schon seit mehreren Wochen auch ein ähnliches Schicksal für die kommende gamescom 2020 Ende August im Raum. Jetzt haben die Bundesregierung und Ministerpräsidenten den Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31. August verlängert. Das betrifft auch die bisher geplante Messe in Köln.

Direkt nach der Bekanntgabe der Verlängerung des Verbots gab es auf dem Twitter-Kanal von GamesWirtschaft folgenden Post zu sehen:

Wie geht es mit der gamescom 2020 weiter?

Durch das Urteil der Bundesregierung kann die gamescom 2020 also nicht wie geplant vom 25. bis zum 29. August stattfinden. Das Verbot für Großveranstaltungen hält bis zum 31. August erst einmal an. Eine Verschiebung der Messe wurde bereits kategorisch ausgeschlossen, so GamesWirtschaft. Ein offizielles Statement seitens der Veranstalter gibt es bisher noch nicht.

Info für Vorbesteller: Bereits zuvor wurde angekündigt, dass im Falle einer Absage der Messe alle Vorbesteller ihr Geld für Ticketkäufe zurückbekommen. Dadurch werdet ihr auf jeden Fall euer Geld zurückbekommen, wenn ihr bereits Tickets besitzt.

Eine digitale Messe? Bereits zuvor wurde über eine virtuelle gamescom nachgedacht oder zumindest ein verstärktes digitales Angebot. Dazu wollten sich die Veranstalter Mitte Mai näher äußern, da es noch keine offiziellen Pläne gibt, wie eine digitale Messe aussehen könnte. Wie es mit der Messe weitergeht, steht also noch in den Sternen.

An dem Konzept ist zuletzt schon die ESA gescheitert, die als Veranstalter der E3 ebenfalls eine digitale Ausgabe machen wollten, die letztlich abgesagt wurde.