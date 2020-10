Die PS5 bekommt wohl auch Themes wie die PS4

Noch ist nicht bekannt, wie das Dashboard der PS5 aussieht, der Look der Benutzeroberfläche ist eines der wenigen Geheimnisse, die Sony bezüglich der Next Gen-Konsole noch hütet. Doch ein mutmaßliches Detail davon ist nun an die Öffentlichkeit gedrungen - wenn auch nicht von Sony selbst veröffentlicht.

Worum geht es? Um dynamische Themes, die es bereits auf der PS4 gibt. Diese "Looks" des Dashboards sind oft auf bestimmte Spiele abgestimmt und verändern teilweise das Aussehen von Menüpunkten und statten das Dashboard im Hintergrund mit teils animierten Motiven aus. Diese Themes sind bei vielen Spieler*innen sehr beliebt und sehen in den allermeisten Fällen richtig schick aus.

Ähnelt das PS5-Dashboard dem der PS4?

Und so wie es aussieht wird auch die PS5 dynamische Themes bekommen. Das geht zumindest aus der Ankündigung der Dead by Daylight: Stranger Things Edition hervor. (via resetera)

Denn darin heißt es:

"[...] enthält alle Inhalte der Special Edition, drei Original-Kapitel [...], das Stranger Things-Kapitel und ein exklusives Dead by Daylight StrangerThings PS5-Theme."

Es kann also durchaus sein, dass sich hier jemand "verplappert" hat und einer Ankündigung von Sony zuvor gekommen ist, die sich zumindest bislang nicht zu etwaigen Themes geäußert haben.

Allerdings: Eine wirklich große Überraschung wäre die Implementierung von dynamischen Themes ins PS5-Dashboard nicht, insbesondere wenn man die Beliebtheit der Themes auf der PS4 in Betracht zieht. Es könnte aber auch ein Hinweis darauf sein, dass das Dashboard dem der PS4 stark ähnelt, immerhin hat sich das User Interface in der aktuellen Konsolengeneration bewährt.

Dashboard-Infos sollen noch kommen

Bis zum Release der PS5 dauert es nun noch einen knappen Monat, bis dahin dürfte Sony auch noch offizielle Infos zum Dashboard verkünden. PlayStation-Chef Jim Ryan hatte das zumindest im September noch angekündigt:

Die PS5 erscheint am 19. November 2020 in Europa, in Japan und den USA erfolgt der Release bereits eine Woche früher.

Wie findet ihr es, dass die PS5 nun offenbar auch Themes bekommt? Nutzt ihr welche auf eurer PS4?