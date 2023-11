Die PS5 Slim beseitigt nervigsten Fehler des alten Modells und ich komme mir endlich nicht mehr doof vor

Die neue PS5 verfrachtet den Eject-Button direkt an die Seite des Laufwerks.

Vielleicht geht es euch ähnlich: Immer wenn ich an meiner (2020 erworbenen) PS5 die Disc wechseln möchte, erhebe ich mich knurrend von der Couch, hocke mich direkt vor die Konsole und halte mein Gesicht so nah ans Gehäuse, als würde ich einen Text in Schriftgröße 3 lesen. Der Grund? Ich kann mir einfach nicht merken, wo genau sich der Eject-Button an der Konsole befindet: Ist er links oder rechts?

Denn an der originalen Laufwerk-PS5 befinden sich Power- und Eject-Button direkt nebeneinander (wenn die Konsole liegend platziert wird). Und das große Problem bei der Sache: Die beiden Knöpfe sind so dezent gekennzeichnet, dass sie nahezu unsichtbar erscheinen und mit dem schwarzen Mittelteil des Sony-Flaggschiffs verschwimmen. Bis heute kann ich die beiden Knöpfe nicht auseinanderhalten und bin beim Discwechsel jedes Mal genervt.

Doch genau das ändert sich jetzt mit dem überarbeiteten PlayStation 5-Modell, die von Fans wegen des leicht entschlackten Gehäuses "PS5 Slim" getauft wurde.

Neues PS5-Modell: Wo ist der Knopf zum Auswerfen der Disc jetzt?

Zunächst einmal: Die neue PS5 erscheint wie das Standard-Modell in zwei verschiedenen Varianten: In einer Digital Edition, die logischerweise keinen Eject-Button besitzt. Und einer Laufwerk-Variante.

Der Knopf zum Auswerfen einer Disc befindet sich jetzt direkt am Laufwerk, seitlich am Schlitz zum Einwerfen der Disc.

Auf dem unteren Bild erkennt ihr es genauer:

Der Knopf zum Auswerfen der Disc ist jetzt am PS5-Laufwerk (rot umkreist).

Der weiße Knopf am Laufwerk ist jetzt deutlich sichtbar, also endlich keine Verwechslungsgefahr mehr. Dies mag wie eine nichtige Änderungen erscheinen, wird mir und sicherlich vielen anderen Spielerinnen und Spielern auch aber jede Menge Nerven beim Discwechsel sparen.

Übrigens handelt es sich hierbei um kein reines PS5-Problem. Power- und Eject-Button der PS4 sind ebenfalls sehr minimalistisch gestaltet und verschmelzen mit dem schwarzen Gehäuse.

Alle Infos zum neuen PlayStation 5-Modell

Was ändert sich am Slim-Modell und welche Features sind neu? In unserem oben verlinkten großen GamePro-Hub findet ihr alle wichtigen Infos zum neuen PlayStation 5-Modell in der Übersicht. Der untere Trailer stellt indes das neue Modell genauer vor:

0:20 Schlanker und mehr Speicher: Trailer zeigt die neuen PS5-Slim-Modelle

Release und Preis: Die PS5 Slim wird 550 Euro (Disc-Modell) und 450 Euro (All Digital-Modell) kosten. Das neue Modell erscheint im November in den USA, weitere Märkte sollen laut Sony in den Monaten darauf folgen. Es kann also sein, dass die PS5 in Deutschland erst im Jahr 2024 verfügbar sein wird.

Habt ihr ebenfalls das Problem, dass ihr die Knöpfe der PlayStation 5 ständig verwechselt?