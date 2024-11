Das wohl ungewöhnlichste Pack von Die Sims 4: So emotional war das Schicksal eurer Sims noch nie

In der schönen Spielwelt Ravenwood nimmt das Leben und Sterben seinen Lauf. Denn im neuen Erweiterungspack werden alle Möglichkeiten für das Diesseits und Jenseits ausgeschöpft. Die Sims 4 Leben & Tod ist ab sofort erhältlich und bietet mit Bucketlist, neuen Merkmalen und spannenden Berufen jede Menge Abwechslung für die Seelenreise.

Gerade in der westlichen Welt ist der Tod ein unliebsames Thema, über das am besten erst gar nicht gesprochen wird. Dabei ist es das unausweichliche Schicksal eines jeden von uns und auch die Sims stellen sich jetzt Tod, Trauer und Wiedergeburt. Denn nur weil der Körper vergeht, ist das noch lange nicht das Ende für ihre Seele.

Lebt das Leben in vollen Zügen, mit der Bucketlist und drei neuen Merkmalen

Genau diese Seelenreise ist das neue Belohnungssystem im neuen Erweiterungspack. Mit der Bucketlist hat euer Sim bestimmte Ziele und Wünsche, die erfüllt werden wollen. Es lohnt sich wirklich hier aktiv am Storytelling mitzuwirken, denn der Gewinn ist unbezahlbar - doch dazu später mehr.

Aus über 100 Zielen werden die passenden generiert oder ihr sucht euch aus einer kleineren Auswahl selbst die spannendsten Meilensteine heraus. Die sind auch mit anderen Packs kombinierbar und bieten jede Menge Abwechslung.

Die Bucketlist basiert auf den Eigenschaften und Beziehungen eurer Sims. Das kann vom Kinderwunsch bis zum Karriereaufbau alles sein. Auch die kleinen Dinge machen glücklich: Ein Sonnenbad in Oasis Springs oder ein Techtelmechtel in der Krypta. Einfluss auf die Bucketlist haben auch die persönlichen Merkmale, davon gibt es im Pack gleich drei neue, die das Storytelling in spannende Richtungen lenken.

Mit Vom Tod gejagt lebt ihr am Limit, denn eure Sims werden nicht mehr gewarnt, wenn eine Tätigkeit tödlich für sie enden könnte, wie zum Beispiel ungeübt an elektrischen Geräten zu hantieren.

Wer die Eigenschaft Makaber besitzt, fühlt sich im Mondlicht und im Kreise eines Kults wohl. Angst vorm Tod? Auf keinen Fall! Das Morbide und Düstere ruft in eurem Sim Faszination hervor.

Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Skeptiker. Diese Sims wollen Beweise dafür sehen, dass Geister wirklich existieren und können in Identitätskrisen geraten, wenn sie das Übernatürliche anzweifeln und gleichzeitig selbst Vampir oder Werwolf sind.

Regelt euren Nachlass und kümmert euch rechtzeitig um das Sorgerecht

Die Entwickler und Entwicklerinnen haben auch über die lästigen Pflichten im Leben nachgedacht und erinnern uns daran, vor dem Ableben den Papierkram, also das Testament, zu regeln.

Zu eurem übertragbaren Vermögen gehören nicht nur die Simoleons, sondern auch einzelne Gegenstände. Das kann vom edlen Klavier bis hin zur praktischen Toilette alles sein - nicht nur dadurch sind bei der Testamentseröffnung Überraschungen vorprogrammiert.

Die wichtigste Änderung ist hier aber die Bestimmung ums Sorgerecht. Wer in der Vergangenheit schon mal ein Kind ans Jugendamt verloren hat, der kann jetzt aufatmen, denn ihr könnt im Vorfeld regeln, wo euer minderjähriges Familienmitglied im Falle eines Todes aufwachsen soll.

Bestatter oder Schnitter: Übt euch in Perfektion in diesen zwei spannenden Berufen

Im Bestattungssegment könnt ihr euch als Thanatopraktiker und Thanatopraktikerin um die Einbalsamierung der Leichen kümmern oder als Bestatter und Bestatterin an der Rede für die Trauerfeier feilen.

Wer sich lieber mit dem Prozess des Sterbens beschäftigen möchte, kann als Schnitter und Schnitterin dem Sensenmann zur Hand gehen. Hier lernt ihr von der Pieke auf, was es heißt, Seelen zu ernten und ins Jenseits zu entlassen.

Diese Karriere wird aktiv gespielt. Übt als Sensenzubi an der Puppe Kenny und lernt Todesursachen zu erkennen, bevor ihr selber Seelen ernten dürft. Hier könnt ihr euch auch gnädig zeigen und Seelen wieder frei lassen. Doch denkt daran, es ist eine Karriere und bestimmte Quoten sollten erfüllt werden.

Auch abseits vom Arbeitsplatz könnt ihr den Sensenmann näher kennenlernen und sogar Nachwuchs mit ihm zeugen. Diese Kinder weisen ein Muttermal unter dem Ohr auf und verfügen über ein etwas längeres Leben als andere Sims.

Jeder trauert anders: Die Sims 4 zeigt Individualität bei Beerdigungen

Wer schon mal einen geliebten Menschen verloren hat, weiß, wie unterschiedlich sich Trauer anfühlen kann. Auch in Die Sims 4 Leben & Tod werden die verschiedenen Emotionen berücksichtigt, je nachdem wie nahe sich die Sims gestanden hatten, wird auf vier verschiedene Arten getrauert.

Viel Individualität zeigt sich auch in der Planung von Beerdigungen - denn ja, endlich könnt Ihr diesen wichtigen Meilenstein mit euren Sims planen und erleben!

Während man in unseren Kulturkreisen meist schwarz gekleidet und mit andächtiger Stille dem Begräbnis beiwohnt, wird in anderen Teilen der Erde der Verstorbene lautstark mit Tänzen und Gesängen verabschiedet.

Im Pack habt ihr zahlreiche Möglichkeiten, um die Beerdigung ins kleinste Detail zu planen. Bestimmt unter anderem Stimmung, Dresscode, Musik und die Gästeliste. Mit einem Foto des Verstorbenen bleibt er immer in Erinnerung und auch Urne und Grabstein stehen euch jetzt in verschiedenen Designs zur Verfügung.

Der Tod ist nicht das Ende: Führe dein Leben als Geist fort oder werde wiedergeboren

Doch was passiert mit dem verstorbenen Sim? Ist es ein Abschied auf immer und ewig? Nun, das liegt in eurer Hand. Ihr habt die Wahl, ob der Geist wie bisher unspielbar ist, oder ob ihr die unerledigten Angelegenheiten der Seelenreise fortführen möchtet. Auch als Geist kann euch der Sinn nach einem Techtelmechtel mit Lebenden oder Toten stehen.

Selbst die Ehe zum Hinterbliebenen kann aufrechterhalten werden. Langweilig wird es sicher nicht, denn ihr könnt als Geist für Angst und Schrecken sorgen oder mit euren übernatürlichen Kräften die Lebenden unterstützen.

Wer genügend Punkte von der Bucketlist abgearbeitet hat, erhält die Möglichkeit, wiedergeboren zu werden, so könnt ihr euren Sim über Generationen hinweg weiterspielen. Im neuen, frei gestaltbaren Körper, der in jeder Altersstufe ins Leben geschickt werden kann, kann die Seele des geliebten Sim als neues Enkelkind oder in die Nachbarsfamilie wiedergeboren werden.