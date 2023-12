Die Top-Spiele der GP-Community - Welche Titel haben euch 2023 am besten gefallen?

Welche Spiele 2023 haben euch am meisten überzeugt?

2023 ist so gut wie vorbei und wir blicken auf ein vollgepacktes Spielejahr mit vielen Top-Wertungen zurück: Baldur's Gate 3, Coral Island, Super Mario Bros. Wonder, Street Fighter 6, Zelda: Tears of the Kingdom, Dave the Diver, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4 ... ihr merkt schon, wir könnten gefühlt ewig so weitermachen, aber wir wollen dann doch langsam mal auf den Punkt kommen und eure Meinung wissen!

Bei all den tollen Spielen ist es eben gar nicht so leicht, die Besten der Besten auszuwählen. Bei den diesjährigen Game Awards hat zwar Entwickler Larian Studios für Baldur's Gate 3 die "Game of the Year"-Trophäe mit nach Hause genommen, aber vielleicht seid ihr ja anderer Meinung?!

Wir wollen zum Jahresende daher noch einmal von euch wissen, was eure Top-Titel 2023 waren. Dafür haben wir 50 wichtige Spiele, die dieses Jahr erschienen sind, für euch zusammengetragen, aus denen ihr eure Favoriten wählen dürft.

Stimmt für eure liebsten Spiele 2023 mit ab! Ihr habt 5 Stimmen, die ihr verteilen könnt.

Euer Lieblingsspiel ist nicht dabei? Leider können wir euch nicht alle in 2023 erschienenen Titel auflisten, sonst wären wir morgen noch nicht fertig. Aber natürlich könnt ihr uns in den Kommentaren verraten, welche hier nicht genannten Spiele für euch dieses Jahr ebenfalls ganz oben auf das Treppchen gehören. Schreibt uns auch gerne, für welche Titel ihr euch in der Umfrage entschieden habt und warum.

Ihr wollt wissen, welche Spiele die GamePro-Redaktion dieses Jahr am besten bewertet? Dann schaut über die Feiertage auf unserer Webseite vorbei. Wir präsentieren euch natürlich auch unsere persönlichen Top 20. Außerdem haben wir noch ein paar Geheimtipps für euch parat und verraten euch, auf welche Spiele wir uns 2024 am allermeisten freuen.

Danke für's Mitmachen! Wir sind gespannt, welche Titel für euch in der absoluten Oberliga 2023 mitspielen.