Diese Woche bei MAX: Block für Block zum Sieg

Nachdem sich in den letzten Wochen ja durchaus Manches am Programmplan von MAX getan hat, sind wir nun wieder in ruhigeren Gewässern - mit einer neuen Armada an Shows und Gesichtern. Julius' Reise vom Noob-Status zu den Platin-Ehren am Montag hat inzwischen genauso ihren festen Platz wie die allwöchentlichen Palastintrigen am Kartentisch der Magic Nights am Dienstag.

Noch etwas jünger aber auch schon zum zweiten Mal dabei ist die Diskussionsshow, in der eure Meinung zählt: Nataschakalypse! Ihr sucht die Themen aus, Natascha redet am Mittwoch mit euch darüber. Und über Gott und die Welt sowieso gleich mit! Der Donnerstag ist ebenfalls was für Mitmacher, denn auch bei React Live wollen wir in Live-Umfragen eure Meinungen zu den aktuellen Gaming-Trends einholen.

Am Freitag wird's dann etwas exotischer, denn dann klotzifizieren wir unsere Streamer und erkunden Minecraft im RTX-Modus - wer hätte gedacht, dass dessen grobe Optik mal so genial aussehen würde! Was euch im Stream genau erwartet, verraten wir noch nicht, das müsst ihr euch dann schon selbst ansehen! Wir sehen uns im Stream!

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch

Diese Woche bei MAX

Montag, 11. Mai

Ab 19 Uhr - Von Noob zu Platin - Mit dem Profi-Coach in R6 nach oben - Sponsored von Ubisoft

Dienstag, 12. Mai

Ab 19 Uhr - Magic Nights: Magische Intrigen erwarten euch! - Sponsored von Cardmarket

Mittwoch, 13. Mai

Ab 19 Uhr - Nataschakalypse: Die zweite Meinungswelle kommt!

Donnerstag, 14. Mai

Ab 19 Uhr - React Live: Was gibt's Neues im Gaming?

React Live läuft nicht nur bei MAX auf Twitch, sondern auch auf YouTube bei GameStar

Freitag, 15. Mai

Ab 19 Uhr - Minecraft RTX & Challenges - Sponsored by MSI