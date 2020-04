Diese Woche bei MAX: Eine kurze Woche mit umso mehr Highlights!

Das MAX-Orakel prophezeit: Diese Woche wird vollbeladen mit Schätzen sein! Denn auch wenn sie dank Feiertag kürzer ausfällt, steckt sie voller cooler Mega-Events und Shows! Den prominenten Anfang macht am Montag der DCP, der Deutsche Computerspielpreis, den wir sowohl auf Twitch als auch YouTube übertragen. Ab 19:30 Uhr wird nach und nach die Spannung aufgelöst, wer in welcher Kategorie Deutschlands wichtigsten Gaming Award erhält.

Am Dienstag läuft statt Magic Nights »Von Noob zu Platin« mit Julius: Unser Coach wird versuchen, den Jungen von seinem absoluten Frischlingsniveau in Rainbow Six: Siege auf ein Platin-fähiges Level haben; schließlich wollen wir uns ja nicht mit ihm schämen müssen! In der Show heute erfahrt ihr auch wieder mehr zu unserem weiteren R6-Programm, zum Beispiel dem »Weekly Breach, bei dem professionelle Caster für euch die GSA League 2020 analysieren.

GameStar und Mein-MMO sind Medienpartner der diesjährigen Liga für Rainbow Six: Siege in Deutschland, Schweiz und Österreich. Wir werden in den kommenden Wochen und Monaten regelmäßig auf unseren Websites und Kanälen über die Liga, Partien und Teams berichten.

Am Mittwoch seht ihr zumindest die Hälfte der Magic-Nights-Streiter wieder, wenn Maurice und Jochen sich in Conqueror's Blade in die Schlacht stürzen. Duelle, Feldschlachten und bombastische Belagerungen erwarten euch - aber können die beiden zusammenarbeiten oder enden ihre fürstlichen Rivalitäten im Chaos?

Den Abschluss der Woche bildet unsere neueste Show »React Live«: Was euch erwartet? Darauf könnt ihr dann ja live reagieren! Wir sehen uns im Stream!

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch

Diese Woche bei MAX

Montag, 27. April

Ab 19:30 Uhr - DCP 2020 mit Barbara Schöneberger, Nino & Ann-Kathrin

Dienstag, 28. April

Ab 19 Uhr - Von Noob zu Platin: Rainbow Six: Siege mit Jules #Werbung

Mittwoch, 29. April

Ab 19 Uhr - Conqueror's Blade: Season 3 mit Maurice & Jochen #Werbung

Donnerstag, 30. April

Ab 19 Uhr - Neue Show: React Live

Freitag, 1. Mai

Genießt den Feiertag, wir tun das auch!