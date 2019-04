Diese Woche bei MAX - Mini-Messen und Spannung auf den GoT-Start

Wer das Spiel der Messen spielt, gewinnt oder verliert, Teilnehmerurkunden gibt's nicht - Cerseis absolut wörtliches Zitat wird uns am Freitag auf die Probe stellen, denn das große Highlight dieser MAX-Woche ist unser Besuch auf der ROG Convention 2019.

Auf dem Fan-Fest zeigen wir euch freitags ab 14 Uhr unser mobiles Studio in Aktion, außerdem gibt's mit Anno und Star Citizen zwei heiß erwartete Spiele live zu sehen. Coole Gäste und Challenges haben wir ebenfalls für euch parat, zuzuschauen lohnt sich also auf jeden Fall!

Unser »normales« Programm kennt ihr ja mittlerweile, langweilen wird es euch dennoch nicht: in Cakexplosion bastelt Tony mit ihrem Gast am Donnerstag beispielsweise den eisernen Thron aus Zuckerwerk - wenn sich der echte doch auch nur so leicht verputzen ließe, wären viele Dinge in Westeros einfacher gelaufen. Wir sehen uns im Stream!

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch

Diese Woche bei MAX

Montag, 8. April

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Jochen

Ab 17 Uhr - Apex Legends mit MrMoreGame

Ab 19 Uhr - Coach Stefan trainiert euch in Apex Legends

Ab 21 Uhr - Overwatch mit DerNephias

Dienstag, 9. April

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - Yu-Gi-Oh! Duel Links mit Sephiron

Ab 19 Uhr - Magic Nights

Mittwoch, 10. April

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - GamePro Live mit Hob & The World Next Door

Ab 19 Uhr - The Last Guardian mit Labiumminus

Donnerstag, 11. April

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - Cakexplosion & Magic Nights (Wiederholung)

Ab 19 Uhr - Cakexplosion & Game Of Thrones

Ab 21 Uhr - Destiny 2 mit Nexxoss Gaming

Freitag, 12. April

Ab 14 Uhr - Studio-Show von der ROG Convention 2019

Samstag, 13. April

Ab 16 Uhr - Sekiro mit Slethzockt

Sonntag, 14. April

Ab 16 Uhr - Minion Masters mit ChrizzPlay