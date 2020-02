Diese Woche bei MAX: Piraten auf See, ein Warcraft-3-Turnier & mehr

Liebe Gemeinde, die MAX-Götter nehmen euch auch diese Woche wieder mit auf eine emotionale Reise durch die Welt der Videospiele. Neben den euch bekannten Formaten gibt es heute Abend endlich mal wieder eine Runde Sea of Thieves gemeinsam mit der Crew von GameTube.

Außerdem haben die Jungs von NerdstarTV uns freundlicherweise eingeladen, an einem Warcraft-3-Reforged-Turnier teilzunehmen. Geistesgegenwärtig schickte König Jules also seinen bewährtesten Champion Jochen ins Rennen, der euch diese Woche so lange unterhalten wird, wie er es eben schafft im Turnier. Los geht es am Dienstag.

Wir wünschen euch eine fantastische Woche und freuen uns, euch im Chat zu lesen!

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch

Diese Woche bei MAX

Montag, 3. Februar

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Jules

Ab 17 Uhr - Steam Roulette mit Jules

Ab 18 Uhr - Photoshop Chris mit Chris

Ab 19 Uhr - Die Jules-und-Heider-Show mit Jules & Heider

Ab 21 Uhr - Sea of Thieves mit Jules & GameTube

Dienstag, 4. Februar

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Natascha

Ab 17 Uhr - Der Hobbygeneral mit Alex

Ab 19 Uhr - Nerdarena Masters: WC3-Turnier mit Jochen

Mittwoch, 5. Februar

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - Niedlich oder tödlich mit AK & Tobi

Ab 19 Uhr - Nerdarena Masters: WC3-Turnier mit Jochen

Donnerstag, 6. Februar

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - Dead by Donnerstag mit Andi & Raf

Ab 19 Uhr - Nerdarena Masters: WC3-Turnier mit Jochen oder Cakexplosion/Cosplosion mit Tony

Freitag, 7 Februar

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - retroMAX

Ab 19 Uhr - Warcraft 3: Reforged - Die Kampagne mit Jules