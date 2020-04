Diese Woche bei MAX: Vom Noob zum Hexer in einer Woche

Haltet euch fest, denn diese Woche wird ein wilder Ritt durch Themen, Genres und Communitys! Wir haben unser Arsenal aufgestockt und wollen euch diese Woche nicht nur eine komplett neue Show, sondern auch coole Kooperationen bieten!

Los geht's mit unserer neuen Show zu Rainbow Six: Siege, Von Noob zu Platin. Wie der Name verrät, wollen wir aus dem Operator-Frischling Julius einen kampfgehärteten Platin-Profi machen - mit eurer Hilfe! So begleiten wir die GSA League 2020 aus der Sicht von jemandem, der nicht nur zuschauen, sondern selbst auf das Skill-Level der Profis kommen will.

GameStar und Mein-MMO sind Medienpartner der diesjährigen Liga für Rainbow Six: Siege in Deutschland, Schweiz und Österreich. Wir werden in den kommenden Wochen und Monaten regelmäßig auf unseren Websites und Kanälen über die Liga, Partien und Teams berichten.

Am Dienstag geht's heiß weiter, denn dann schicken wir unseren Strategie-Guru Maurice gegen PietSmiet und seine Legionen in die große Civilization-6-Schlacht! Jahrtausende andauernde Kämpfe, innige Feind- und Freundschaften und tonnenweise Trash Talk erwarten euch!

Am Mittwoch und Freitag laufen dann unsere beiden finalen Streams zu Fallout 76: Wastelanders, die sich diesmal mit hochgezüchteten Charakteren ganz den neuen Inhalten des DLCs widmen. Zu gewinnen gibt's auch wieder was, reinschauen lohn sich also doppelt.

Nostalgisch wird's dann am Donnerstag, denn wir wollen mit den Game- und Quest-Designern von The Witcher 3 eure liebsten Savegames spielen! Um mit eurem Geralt in die Show zu kommen, müsst ihr nichts weiter tun als euren gespeicherten Spielstand mit dem Stichwort »Witcher 3 Livestream Save« an info@gamestar.de zu schicken - wir freuen uns auf eure Momente und sehen uns im Stream!

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch

Diese Woche bei MAX

Montag, 20. April

Ab 19 Uhr - Rainbow Six Siege - Von Noob zu Platin mit Julius

Dienstag, 21. April

Ab 19 Uhr - Civilization 6 mit Maurice & PietSmiet

Mittwoch, 22. April

Ab 19 Uhr - Fallout 76: Wastelanders mit Jules & Roman - Sponsored by Bethesda

Donnerstag, 23. April

Ab 19 Uhr - The Witcher 3 - Eure liebsten Savegames mit Julius und den Game-Designern

Freitag, 24. April

Ab 19 Uhr - Fallout 76: Wastelanders mit Jules & Roman - Sponsored by Bethesda