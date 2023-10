Vergesst alle anderen Spiele: Was ihr wirklich braucht, sind Dinos mit Schwertern wie in diesen Videos

Bisher nur ein Prototyp, aber extrem vielversprechend: Dino-Sword!

Lasst alles stehen und liegen und schaut euch Dino-Sword an. Es könnte das Spiel eurer Träume sein. Oder träumt ihr etwa nicht davon, als Dinosaurier andere Dinosaurier zu vermöbeln – mit einem Schwert?! Eben. Uns geht es genauso und dementsprechend fasziniert sind wir von diesem Spaß-Projekt eines Entwicklers.

Sucker Punch-Entwickler zeigt Dinos, die mit Schwertern kämpfen und wir wollen das jetzt als echtes Spiel

Darum geht's: Sucker Punch-Gameplay Animator Jean Nguyen widmet sich in seiner Freizeit einem Projekt, das wirklich cool aussieht. Bisher handelt es sich dabei nur um eine Art Design-Studie samt vieler Animationen. Also noch kein richtiges Spiel, aber immerhin schon einmal ein beeindruckender, kleiner Prototyp.

Dino-Sword punktet natürlich nicht nur mit dem Namen, sondern eben vor allem mit seinem Konzept: Als Dinosaurier treten wir gegen andere Dino-Bossgegner an und besiegen sie in Schwertkämpfen. Geplant sind drei spielbare Dinos, bisher gab es einen Spinosaurus und einen Raptoren zu sehen.

Aber am besten lassen wir die Videos für sich sprechen:

Link zum Twitter-Inhalt

Sieht das nicht cool aus? Allein schon in der Idee schlummert jede Menge Potenzial und wenn der Rest stimmt, könnte hier ein wirklich spaßiges Soulslike oder anderweitiges Actionspiel auf uns zukommen. Wir hoffen inständig, dass Jean Nguyen sein Nebenprojekt weiter verfolgt und zu einem richtigen Spiel fertig entwickelt.

Link zum Twitter-Inhalt

Zunächst war das Ganze wohl nur eine Spielerei und Animations-Fingerübung. Der Animator hat zum Beispiel einen Dino mit Cloud Strife-Frisur und dem entsprechenden Final Fantasy 7-Schwert kämpfen lassen. Später kam sogar eine Art One Piece-Lorenor Zorro hinzu:

Link zum Twitter-Inhalt

Auch Devil May Cry und Dante dienen als Vorbild. Offenbar wäre auch denkbar, dass zu den Schwertern auch noch Schusswaffen hinzu kommen – was ich persönlich extrem begrüßen würde:

Link zum Twitter-Inhalt

Auch vor Drachen mit Schwertern scheint der Animator zum Glück nicht zurück zu schrecken:

Link zum Twitter-Inhalt

Kommt das Spiel wirklich? Das lässt sich noch nicht so richtig klar beantworten. Immerhin handelt es sich bei Dino-Sword wohl bisher nur um ein persönliches Nebenprojekt, dass der Animator zum Spaß in seiner Freizeit entwickelt. Es könnte also sein, dass nie ein richtiges Spiel draus wird.

Jean Nguyen kann allerdings auf Patreon unterstützt werden und da seine Videos gerade viral gehen, ist nicht ausgeschlossen, dass wir Dino-Sword irgendwann doch spielen können.

Wie denkt ihr über Dino-Sword und warum ist es für euch jetzt schon das beste Spiel der Dekade?