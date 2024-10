Disney Dreamlight Valley: Pumbaa enthüllt seine finstere Neigung zum Kannibalismus und eigentlich können wir es ihm nicht verübeln

Pumbaa, was genau isst du da eigentlich gerade?!

Seit letzter Woche sind Timon und Pumbaa ein Teil von Disney Dreamlight Valley. Womit aber vermutlich niemand gerechnet hat, ist, dass das Cozy Game eine scheinbar sehr finstere und überraschende Neigung des freundlichen Warzenschweins enthüllt.

Wie die Community entsetzt feststellen musste, liebt Pumbaa nämlich ein ganz bestimmtes Gericht: Schweinefleisch. Wir haben Timons besten Freund bisher nicht mit Kannibalismus in Verbindung gebracht, aber witzigerweise ließe sich seine schockierende Neigung sogar einigermaßen vertreten - sogar durch die Lore des Spiels!

Einen Eindruck des letzten großen Updates, mit dem Timon und Pumbaa ins Spiel kamen, könnt ihr euch in diesem Trailer machen:

1:17 Disney Dreamlight Valley bringt euch per neuestem Update Timon und Pumbaa ins Dorf

Autoplay

Schwein frisst Schwein

Die scheinbar grausame Erkenntnis wurde von u/mattrg777 auf Reddit geteilt. Auf dem Screenshot schaut das kleine Warzenschwein auch noch ziemlich bedrückt und sitzt wartend vor einem leeren Teller. Die Szenerie für den absurden Moment war nahezu perfekt, aber seht selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Ein Kommentar schreibt passend dazu: „Du kannst sehen, dass er mit seiner Entscheidung und Neugierde zu kämpfen hat“. Ein anderer weist darauf hin, dass es biologisch nicht undenkbar sei. Tatsächlich sind Warzenschweine in der Realität Allesfresser, auch wenn sie sich größtenteils pflanzlich ernähren.

Kurz zur Erklärung: Alle NPCs in Dreamlight Valley haben täglich drei Wünsche. Diese rotieren zufällig nach 24 Stunden und sind dementsprechend nicht spezifisch auf die jeweiligen Charaktere zugeschnitten. Es handelt sich also einfach nur um einen ulkigen Zufall, der vom Entwicklerteam nicht gescriptet war oder absichtlich eingebaut wurde.

Fleisch im Märchental - Wie geht das denn?

Tatsächlich wird das Thema Fleisch von Dreamlight Valley aufgegriffen und ist ein eher seltenes Produkt. In der Questreihe um die Löwin Nala aus Der König der Löwen geht es zum Beispiel darum, dass es im Tal keine Beutetiere für die Jagd gibt. Also bringt ihr der Raubkatze kurzerhand das Fischen bei, damit sie etwas zwischen die Zähne bekommt.

Fleisch wurde mit Gaston eingeführt. Den Bösewicht aus Die Schöne und das Biest könnt ihr im kostenpflichtigen DLC A Rift In Time freischalten. Im Laufe der Quest schaltet ihr Gastons Verkaufsstand frei, an dem ihr Wildfleisch, Geflügelfleisch und Schweinefleisch kaufen könnt. Das kommt aber nicht aus der Schlachtung von niedlichen Disney-Figuren, sondern praktischerweise aus einer magischen Tiefkühltruhe, die unendlich Fleisch produzieren kann - Sachen gibt's, die gibt's gar nicht.



Auch interessant: Stardew Valley-Schöpfer Eric „Concerned Ape“ Barone hat sich für seine beliebte Farming Sim bewusst gegen Fleisch entschieden, obwohl es geplant und teilweise sogar schon eingebaut war. Was dazu geführt hat und wo ihr immer noch Überreste aus dem gestrichenen Feature im fertigen Spiel findet, erfahrt ihr hier.

Es bleibt also die spannende Frage, ob Pumbaas Neugierde auf magisch gewachsenes Schweinefleisch aus einer verzauberten Tiefkühltruhe tatsächlich verwerflich wäre? Immerhin kam keines seiner Artgenossen zu Schaden. Oder würdet ihr es trotzdem kritisch sehen, Magie hin oder her?

Wir sind auf eure Einschätzung gespannt!