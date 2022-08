Disney Dreamlight Valley jetzt vorbestellen: Alles zu Founder’s, Luxus & Ultimate Edition

Ihr wolltet schon immer mal im selben Dorf wie Micky Maus leben? Dann ist eure Zeit bald gekommen: Disney Dreamlight Valley startet nämlich am 6. September in den Early Access. Schon jetzt könnt ihr die Disney-Lebenssimulation im Stile eines Animal Crossing vorbestellen, zumindest in manchen der digitalen Stores.

Im Xbox Store sind bereits alle drei Versionen verfügbar, nämlich die Standard-Version bzw. das Founder’s Pack für 29,99€ (wird auch im Xbox Game Pass enthalten sein), die Luxus-Edition für 49,99€ und die Ultimative Edition für 69,99€. Im Nintendo eShop haben wir bislang nur die Standard-Version für Switch gefunden, im PlayStation Store gilt das Spiel bislang lediglich als „angekündigt“ für PS4 & PS5 und ist noch nicht bestellbar. Allzu lange dürfte es aber auch hier nicht mehr dauern.

Disney Dreamlight Valley ist als Free2Play-Spiel geplant und soll 2023 seinen richtigen Release bekommen. Mit den aktuell vorbestellbaren Versionen bezahlt ihr also einerseits für den früheren Zugang, andererseits bekommt ihr mit ihnen aber auch diverse exklusive Bonusinhalte. Hier der Überblick über alles, was die verschiedenen Versionen enthalten:

Founder’s Pack (Standard Edition)

früher Zugang zum Spiel

8.000 Mondsteine

Stirnband & Jersey (2 Kleidungsstücke)

Möbelset (7 Dekorationsartikel)

Wand- und Bodenbeläge (2 Dekorationsartikel)

3 Designmotive zur Verwendung im „Ein Hauch von Magie“-Tool

Luxus-Edition

früher Zugang zum Spiel

14.500 Mondsteine

alle Gegenstände des Founder’s Packs

Luxus-Tiergefährte Himmelsschildkröte

Luxus-Kleidungsset (5 Kleidungsstücke)

Luxus-Stirnband & -Jersey (2 Kleidungsstücke)

Möbelset (8 Dekorationsartikel)

Luxus-Wand- und -Bodenbeläge (2 Dekorationsartikel)

3 Luxus-Designmotive zur Verwendung im „Ein Hauch von Magie“-Tool

Ultimative Edition

früher Zugang zum Spiel

20.000 Mondsteine

alle Gegenstände des Founder’s Packs und der Luxus-Edition

Tierbegleiter Ultimativer Königsfuchs

Ultimatives Kleidungsset (2 Kleidungsstücke)

Ultimatives Stirnband & Jersey (2 Kleidungsstücke)

Ultimatives Möbelset (13 Dekorationsartikel)

Ultimative Wand- und Bodenbeläge (2 Dekorationsartikel und 2 Farbvarianten)

3 Ultimative Designmotive zur Verwendung im „Ein Hauch von Magie“-Tool

Was ist Disney Dreamlight Valley?

Bei Disney Dreamlight Valley handelt es sich um eine Lebenssimulation im Stile eines Animal Crossing, aber eben in einer von Disney-Figuren wie Micky, Arielle, Wall-E oder dem König der Löwen bevölkerten Welt. Unsere Aufgabe ist es, im verwilderten Dreamlight Valley wieder für Ordnung zu sorgen und unser eigenes kleines Disney-Traumdorf zu schaffen. Mehr erfahrt ihr hier:

