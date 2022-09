Disney Illusion Island sieht für mich wie das ideale Vater-Tochter-Koopspiel aus

Aktuell habe ich das Gefühl, dass Disney-Spiele häufiger aus dem Boden ploppen als noch in den letzten Jahren. Denn neben Disney Dreamlight Valley, das ihr aktuell schon im Game Pass spielen könnt, wurde nun auch Disney Illusion Island angekündigt.

Das geht allerdings deutlich andere Wege als Dreamlight Valley, ist nämlich ein klassischer Plattformer, in dem wir mit insgesamt vier Disney-Charakteren (Mickey und Minnie Mouse, Goofy und Donald Duck) durch diverse Levels mit den unterschiedlichsten Hindernissen hüpfen und versuchen, das jeweilige Ziel zu erreichen.

Eine rudimentäre Story gibt es in dem Hüpfer natürlich auch. In Disney Illusion Island geht es auf die verzauberte Insel Monoth, in der drei Bücher verschwunden sind. Mickey und Gefolge müssen diese jetzt wieder beschaffen, bevor die Insel ins Chaos gestürzt wird.

Tobias Veltin Tobi hat zwei kleine Töchter, von denen er mit der älteren mittlerweile in unregelmäßigen Abständen auch an der Konsole spielt. Großer Favorit ist dabei nach wie vor Mario Kart 8 Deluxe, dessen Schlau-Steuerung sich als wahrer Segen erwiesen hat. Über die Disney-Koop-Verbindung könnte Illusion Island das perfekte Gateway-Spiel in den Plattforming-Bereich sein.

Unterschiedliche Fähigkeiten und Vierer-Koop

Der erste Trailer zeigt schon, dass hier ein ganz klassisches Plattformer-Gameplay auf uns wartet. Jeder der vier Charaktere hat unterschiedliche Fähigkeiten, die eingesetzt werden müssen, um in den Levels weiterzukommen. Wenn man alleine unterwegs ist, lassen sich die Figuren durchschalten, deutlich interessanter ist aber natürlich der Koop-Modus, denn in Illusion Island können vier Spieler*innen gleichzeitig kooperativ an den Start gehen.

Mir ist der Titel schon jetzt in zweierlei Hinsicht sympathisch. Zum einen stehe ich nämlich auf klassische 2D-Plattformer in der Tradition von Mario und Co. und freue mich darauf, dass es sowas bald auch wieder mit den klassischen Disney-Charakteren gibt. Und zum anderen – und das ist vermutlich der deutlich wichtigere Grund – sieht Disney Illusion Island wie ein ziemlich perfektes Koop-Spiel für mich und meine Tochter aus. Mit ihren fünf Jahren traue ich ihr so einen Plattformer jedenfalls ohne Probleme zu und zusammen mit Papa wird ihr das vermutlich deutlich besser gefallen, als alleine durch die Level zu hüpfen.

Ein konkretes Release-Datum gibt es für Disney Illusion Island zwar noch nicht, dafür aber immerhin ein Release-Jahr. Im kommenden Jahr soll der Titel erscheinen und zwar exklusiv für Nintendo Switch. Ich habe mir den Titel schon jetzt für meine "Will ich mal mit meiner Tochter spielen"-Liste notiert.

Wie gefällt euch der Trailer zu Disney Illusion Island?