Disney Plus: Das Account Sharing-Verbot geht jetzt los - das müsst ihr für Deutschland wissen

Das Teilen von Passwörtern und Accounts wird bei Disney Plus bald verboten.

Nachdem bereits Netflix das beliebte Passwort-Sharing verboten hat, mit dem mehrere Personen sich einen Account teilen konnten, zieht auch Disney Plus jetzt nach. In Kanada gilt das Verbot bereits seit dem 1. November 2023 und auch für US-Accounts gibt es jetzt einen festen Termin. Deutschland dürfte dann bald nachziehen.

Disney Plus, Hulu und ESPN+ schieben Account-Sharing einen Riegel vor

Wie CNN berichtet, haben US-Abonnent*innen des Streaming-Services Hulu nämlich jetzt eine E-Mail erhalten, laut der sie "Limitierungen für das Teilen des Accounts außerhalb des Haushaltes" einführen wollen. Stichtag dafür ist der 14. März.

Zwar ist Hulu in Deutschland nicht verfügbar, trotzdem ist diese Information relevant: Zusammen mit Disney Plus und ESPN+ gehören die drei Streaming-Anbieter nämlich zur Disney Company.

Alle drei haben in ihren Nutzungsbedingungen eine Klausel, die das Teilen von Passwörtern und Accounts eindeutig verbietet. So heißt es bei Hulu:

Sie stimmen zu, sich nicht für jemand anderen auszugeben oder Ihre Zugehörigkeit zu einer anderen Person oder Entität falsch darzustellen. Das beinhaltet die Nutzung des Usernamens und Passwortes oder die Accountinformationen einer anderen Person, oder der Name oder das Aussehen einer anderen Person, oder falsche Informationen zu einem Elternteil oder Schutzbefohlenen.

Für neue US-Abonnent*innen gilt das Verbot sogar bereits jetzt, beziehungsweise mit der letzten Aktualisierung der Nutzungsbedingungen am 25. Januar.

Gilt das Account-Sharing-Verbot auch für Deutschland?

Disney Plus verbietet laut Nutzungsbedingungen auch bei uns bereits das Account-Sharing, auch wenn es bisher noch nicht durchgesetzt wird. So heißt es dort:

Wenn wir unzulässiges Account-Sharing feststellen, können wir angemessene technische Maßnahmen ergreifen, um die Nutzung des Disney+ Accounts außerhalb Ihres Haushalts zu unterbinden (sofern nicht durch ihre Abo-Optionen erlaubt).

Zwar gibt es noch keine genaue Aussage dazu, wann der Stichtag bei uns sein wird, allerdings dürfte es nicht mehr allzu lange dauern – gut möglich, dass auch wir bereits am 14. März betroffen sind. Im Falle von Netflix waren auch deutsche Accounts nur wenige Wochen nach dem Verbot in den USA betroffen.

Welche Folgen hat das Account-Sharing?

Was genau passiert, wenn Passwörter dennoch untereinander geteilt werden, ist noch nicht ganz klar. Disney Plus spricht von "technischen Maßnahmen", um die Nutzung außerhalb des Haushaltes zu unterbinden. In der kanadischen Nutzungsvereinbarung ist sogar vom "Limitieren oder Sperren" des Services die Rede, dieser Zusatz fehlt bei uns aber bisher.

Gut möglich also, dass hier eine ähnliche Limitierung wie bei Netflix angewandt wird, durch die sich externe Haushalte nicht mehr einloggen können – es ist also auch denkbar, dass hier die App über mobile Geräte wie Smartphones ebenfalls weiterhin von mehreren Haushalten nutzbar sein wird.

Wenn ihr ein Disney Plus-Abo besitzt: Behaltet ihr es auch nach dem Verbot des Account-Sharings weiterhin?