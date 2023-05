Netflix greift an und nennt Preis fürs Account-Sharing: Teilt ihr Netlfix mit einem Freund, wird’s bald teuer

Netflix bietet Serien wie The Witcher an.

Falls ihr euch einen Netflix-Account mit anderen Leuten teilt, solltet ihr euer E-Mail-Postfach nun genauer im Auge behalten. Netflix versendet nun eine Mail an alle Personen in Deutschland und Österreich, die ihr Abo mit Personen außerhalb des Haushaltes teilen. Was das für euch bedeutet, erklären wir euch im Folgenden.

Netflix erhöht Preise für zusätzliche Haushalte

In der E-Mail informiert Netflix darüber, welche Optionen Abonnierende haben, die sich ihr Abo mit anderen Haushalten teilen. Der Streamingdienst-Anbieter rät grundsätzlich zum Überprüfen der Nutzer des Accounts.

Sollten sich noch Geräte im Profil befinden, die nicht mehr genutzt werden oder Personen aus anderen Haushalten gehören, sollten sie ausgeloggt werden. Alternativ kann das Passwort des Accounts geändert werden.

Was sind meine Optionen, wenn ich meinen Account teile? Solltet ihr euren Account mit Personen teilen, die nicht zu eurem Haushalt gehören, bleiben euch zwei Optionen:

Profil übertragen

Zusatzmitglied hinzufügen

Falls sich der Zusatznutzer entscheidet, ein eigenes Konto zu eröffnen, kann er sein bisheriges Profil transferieren und so auf das neue Konto mitnehmen. Damit bleiben alle Präferenzen abgespeichert und die Listen mit Filmen und Serien erhalten, die noch geschaut werden müssen.

Wie teuer wird das Account-Sharing? Alternativ kann der Account ganz normal mit anderen geteilt werden, doch dann muss jeder andere Haushalt als Zusatzmitglied registriert werden. Für jede weitere Person, mit der der Hauptnutzer nicht zusammenwohnt, werden 4,99 Euro fällig.

Was bedeutet ein Haushalt? Zu einem Haushalt zählen alle Personen, die mit euch zusammenwohnen. Dieser Haushalt kann das Netflix-Abo nutzen, wo es will. Die Filme und Serien können unterwegs und sogar im Urlaub angesehen werden. Eine Person, die nicht mit euch zusammenwohnt, zählt nicht zum Haushalt. Sie muss für das Abo die Zusatzkosten zahlen.

Was lohnt sich für mich eher? Das günstigste Netflix-Abo kostet aktuell 4,99 Euro, also genauso viel wie das Hinzufügen eines Zusatzmitgliedes. Allerdings wird bei dem günstigen Abo-Modell Werbung geschaltet und die Auflösung beträgt nur 720p. Dementsprechend lohnt es sich in jedem Fall eher, die Person aus dem anderen Haushalt als Zusatzmitglied hinzuzufügen.

Es gibt eine Einschränkung: Die Option, ein Zusatzmitglied hinzuzufügen, funktioniert nicht beliebig oft. Mit dem Standard-Abo für 12,99 Euro pro Monat kann nur ein weiterer Haushalt hinzugefügt werden, mit dem Premium-Abo für 17,99 Euro sind es zwei weitere Haushalte.

Dementsprechend müssen weitere Zusatznutzer wohl oder übel zu einem eigenen Abonnement greifen. Es bleibt abzuwarten, wie Netflix gegen die Personen vorgehen wird, die sich gegen diese Regelungen widersetzen.

Seid ihr betroffen von der Problematik? Wie löst ihr das Problem mit dem Account-Sharing bei Netflix?