Disney Plus nennt ersten Termin für Account Sharing-Verbot: Das müsst ihr jetzt für Deutschland wissen

Passwort-Sharing wird es bald bei Disney Plus nicht mehr geben.

Nachdem bereits Netflix das kostenlose Account-Sharing unterbunden hat, zieht Disney Plus jetzt demnächst nach. Bislang war es möglich, auch über einen Haushalt hinaus Passwörter mit Familie und Freund*innen zu teilen, das wird sich allerdings bald ändern.

Bisher hieß es noch, dass die Änderung 2024 kommen würde, jetzt hat der Streaming-Dienst allerdings einen Termin noch 2023 genannt. Der gilt zwar vorerst nur für Kanada, aber könnte bald auch uns betreffen.

Disney Plus verbietet Passwort-Sharing in Kanada

Kanadische Disney Plus-Abonnent*innen haben in den letzten Tagen E-Mails bekommen, die einen festen Termin für das Account-Sharing-Verbot festlegen: Demnach tritt die neue Regelung dort ab dem 1. November 2023 in Kraft, wie in der Nutzzungsvereinbarung festgehalten ist (via Mobilesyrup):

Sofern nicht anderweitig durch euer Service-Modell erlaubt, dürft ihr euer Abo nicht außerhalb eures Haushalts teilen. "Haushalt" bedeutet die Gesamtzahl an Geräten, die mit eurem persönlichen Hauptwohnsitz assoziiert ist und von den Individuen genutzt wird, die darin leben. [...] Wenn wir feststellen, dass ihr diese Vereinbarung verletzt habt, können wir euren Zugriff auf diesen Service limitieren oder sperren und/oder andere Schritte unternehmen, die in dieser Vereinbarung festgehalten sind.

Durchaus interessant ist hier der erste Satz, der die Möglichkeit offen lässt, mit bestimmten Abomodellen weiterhin Accounts zu teilen. Aktuell gibt es kein Abo-Modell, das Account-Sharing beeinhaltet, aber das könnte sich in Zukunft ändern.

Auch Netflix, die bereits vor einigen Monaten das kostenlose Account-Sharing verboten haben, haben daraufhin ihr Abo-Modell überarbeitet. Gegen einen Aufpreis lassen sich jetzt einzelne Personen zum Abo hinzufügen:

Was bedeutet das für uns?

Aktuell gibt es noch keinen Termin, wann das Account-Sharing-Verbot nach Deutschland kommt. Allerdings ist davon auszugehen, dass auch wir in naher Zukunft betroffen sein werden. Zum Vergleich: Rund drei Monate nachdem Netflix das Teilen von Passwörtern in Kanada untersagt hatte, kam die Änderung auch nach Deutschland. Ähnlich könnte es also auch bei Disney Plus laufen.

Ob tatsächlich ein neues Abomodell kommt, mit dem ihr eure Accounts weiterhin (dann mit Aufpreis) teilen könnt, bleibt abzuwarten. Bislang sind für den 1. November 2023 für uns zwei neue Abo-Modelle angekündigt, in denen davon noch nichts erwähnt wird:

Mehr zum Thema Disney Plus will Account-Sharing stoppen und euer Abopreis wird sich auch bald erhöhen von Dennis Michel

Demnach bekommen wir neben dem bisher schon bestehenden Standard-Modell (das dann allerdings auf 1080p für Streams limitiert wird) auch ein günstigeres Modell mit Werbung. Das soll dann 5,99 Euro pro Monat kosten. Außerdem wird ein Premium-Modell eingeführt mit 4K, HDR und Dolby Atmos, für das ihr 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro pro Jahr zahlt.

Wer bereits ein laufendes Abo hat, wird ohne Mehrkosten auf das Premium-Modell hochgestuft. Disney Plus behält sich allerdings vor, hier in Zukunft Änderungen am Preismodell vorzunehmen.

Seid ihr vom Account-Sharing betroffen und falls ja: Behaltet ihr euer Abo? Und wärt ihr bereit, für Account-Sharing draufzuzahlen?