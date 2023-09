Das Internet ist aus dem Häuschen und Schuld ist ein Bild: Echte Gamer sehen in diesem Foto Donkey Kong – ihr auch?

Gerade macht ein Foto im Netz die Runde, auf der einige Menschen Donkey Kong sehen - ihr auch?

Blau-schwarz oder weiß-golden? Womöglich erinnert ihr euch noch an #Dressgate. Ein Internet-Phänomen, das im Februar und März 2015 für hitzige Diskussionen sorgte. Schuld war das überbelichtete Foto eines Kleides, über dessen wahre Farbe sich bis heute gestritten wird.

Derartige Phänomene bringt die Internet-Kultur immer mal wieder hervor. Aktuell macht ein stinknormales Foto eines mittelalterlich angehauchten Dorfes aus der Schweiz die Runde auf der Social Media-Plattform X beziehungsweise Twitter. So stinknormal ist das Bild dann aber offensichtlich doch nicht – denn viele Menschen erkennen dort eine Gaming-Legende, nämlich ausgerechnet Donkey Kong.

Normales Dorf oder Donkey Kong?

Schaut euch das Bild an und verratet uns unten in der Kommentarsektion was ihr seht:

via @Driftey_

Das Bild wurde auf dem Twitter-(X)-Account @Driftey_ gepostet und hat mittlerweile über 91.000 Likes geerntet.

In den Kommentaren unter dem Post zeichnet sich ab: Viele Menschen erkennen dort Donkey Kong. Ihr ebenfalls? "Ich bin vielleicht verrückt, aber ich sehe Donkey Kongs Gesicht auf dem Foto", schreibt beispielsweise X-User @KevinMallonDrac in den Kommentaren unter dem Post.

Wir zeigen euch weiter unten im Artikel die Auflösung, falls ihr nicht direkt darauf kommt.

Die Auflösung - Darum erkennen viele Menschen Donkey Kong auf dem Foto

Thumbs up! Die Häuser direkt in der Mitte des Fotos sehen aufgrund der spezifischen Anordnung von Fenstern und Dächern so aus wie das Gesicht des beliebten Gorillas aus dem Super Mario-Universum. Die Mauer und der Turm auf der linken Bildseite könnten hingegen einen Daumen nach oben darstellen.

Das Zusammenspiel der Gebäude wirkt am Ende tatsächlich so wie das Bild von Donkey Kong, das wir auf dem Foto zum Vergleich für euch platziert haben.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Habt ihr Donkey Kong darauf erkannt? Wir sind gespannt auf eure Antworten! Schreibt es uns gerne in die Kommentare.