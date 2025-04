Mein Wohlfühlspiel schlechthin: Dorfromantik ist aktuell im Angebot und dank des Sakura-Nachfolgers schöner denn je!

Egal ob ihr euch für das Grundspiel oder einen der Nachfolger entschiedet: Dorfromantik macht einfach absolut viel Spaß!

Dorfromantik ist ein Spiel, dass mich auf eine ganz eigene Art verzaubert hat! Denn in diesem wunderschönen Meisterwerk erwartet euch eine entspannende Dorf-Atmosphäre mit einer taktisch herausfordernden Spielmechanik und macht dabei einfach unglaublich viel Spaß.

Und das Beste daran? Ihr könnt euch das "Kennerspiel des Jahres 2023", aber auch die beiden Nachfolger Dorfromantik: Das Duell und Dorfromantik: Sakura aktuell zu einem unwiderstehlichen Schnäppchenpreis sichern!

Vom epischen Videospiel zum wundervollen Tabletop

Wusstet ihr schon: Dorfromantik feierte sein Debut mit dem gleichnamigen deutschen Videospiel, das 2021 einen wahren Hype auslöste. Das Game selbst basiert auf dem einfachen, aber unglaublich fesselnden Prinzip des Landschaftsaufbaus, bei dem man immer wieder Sechseckplättchen anlegt, um eine beeindruckende Welt zu erschaffen.

Dieses Konzept wurde perfekt in das Brettspiel übertragen – und bietet nun auch in der physischen Version ein einzigartiges Spielerlebnis. Die Kombination aus kreativem Gameplay und entspannter Atmosphäre macht es sowohl für erfahrene Spieler als auch für Einsteiger zu einem wahren Meisterwerk und bietet dabei stundenlangen Spielspaß!

Die Spielmaterialien sind absolut liebevoll gestaltet und lassen euch in eine wohlige Dorf-Atmosphäre abtauchen!

Dorfromantik ermöglicht einen super einfachen Einstieg in das Spiel, denn das Prinzip ist wirklich simpel: nach und nach legt jeder Spieler Plättchen aneinander. Dabei ist lediglich zu achten, dass ihr beispielsweise Wälder nur an andere Wälder anlegen dürft und ihr gemeinsam so viele Aufgaben wie möglich erledigen müsst.

Ein fesselndes Brettspiel mit meisterhaften Nachfolgern!

Ich habe Dorfromantik nach der ersten Sekunde geliebt und als ich damals erfahren hab, dass noch weitere Brettspiele erscheinen sollen, war ich ganz aus dem Häuschen! Denn Dorfromantik: Das Duell und Sakura bringen coole neue Mechaniken ins Spiel und behält dennoch den geliebten Charme bei!

In Dorfromantik: das Duell tretet ihr gegeneinander an und müsst eure eigene Landschaft bauen, um zu gewinnen!

Dorfromantik: Das Duell ist ein eigenständiges Spiel der Reihe und kann entweder zu zweit oder in Teams gegeneinander gespielt werden. Der große Unterschied zum Grundspiel? Anstatt kooperativ Plättchen zu legen, müsst ihr in diesem Spiel gegeneinander arbeiten, um euch den Sieg zu sichern! Anstatt an einer gemeinsamen Landschaft zuarbeiten, bauen die beiden Parteien individuell an ihrer eigenen.

Und damit es euch auch ja nicht langweilig wird, gibt es sogar zwei verschiedene Module mit individuellen Aufgaben und Herausforderungen!

Japan Liebhaber aufgepasst – hier kommt die wunderschöne Kirschblüten-Version!

Dorfromantik: Sakura nimmt das vertraute Konzept und taucht es in eine sanfte, kirschblütenrosafarbene Atmosphäre. Hier findet ihr neue Plättchentypen, wie etwa die wunderschönen Kirschblütenhaine, die ihr wie im Grundspiel nach und nach aneinanderlegen müsst.

Dorfromantik: Sakura ist dank der wunderschönen Kirschblüten Optik und des Erfolg-Systems mein absoluter Liebling!

Dabei warten über 40 freischaltbare Erfolge auf euch, mit denen ihr nach und nach neue Level und Aufgaben freischalten könnt. Damit bietet Dorfromantik: Sakura stundenlangen Spielspaß und bringt jede Menge Abwechslung mit sich!