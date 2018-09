Dr. Disrespect - Wohnhaus offenbar während eines Live-Streams beschossen

Guy Beahm, besser bekannt als "Dr. DisRespect", hat gestern einen Stream abgebrochen, nachdem er bekannt gab, dass auf sein Haus geschossen wurde.

Tatsächlich ermitteln die Behörden gegen einen solchen Vorfall, der auf die Beschreibung von Guy Beahm passt.

Die erste Reaktion auf den Vorfall gab der Twitch-Streamer während einer Live-Übertragung ab. Nachdem er für einige Sekunden plötzlich aufstand und ging, kam er aufgebracht wieder zurück und brach die Partie vorzeitig ab.

Als Grund gab er an, dass jemand auf sein Haus geschossen habe und dabei ein Fenster zerstört wurde. Bereits am Vortag sei auf das Haus geschossen worden.

Polygon fragte bei den örtlichen Behörden nach einer Bestätigung des Vorfalls. Tatsächlich sei ein Deputy zum Tatort gefahren. Es handelte sich dabei um ein Haus, auf das in den vergangen Tagen mehrfach das Feuer eröffnet wurde.

Auch wenn die Polizei nicht bestätigt hat, um welche Person es sich genau handelte, passt die Beschreibung auf den von Beahm beschriebenen Vorfall.

The Doc and family appreciate everyone’s concerns and well wishes.



Thankfully no one was hurt. The situation is being handled appropriately.



In the meantime, stream will resume tomorrow according to schedule.#FirmHandshakes