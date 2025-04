Ein Kennerspiel des Jahres finde ich in der neuen Version viel besser – und das nicht nur, weil Drachen vorkommen!

Wem Vögelbeobachtung als Brettspiel zu langweilig ist, der kann in diesem Brettspiel Drachen erforschen.

Als das Brettspiel Flügelschlag 2019 herauskam, ging ein Sturm durch die Brettspiel-Community. Ein simples Spielprinzip, das aber trotzdem Tiefgang hat, wunderschön illustriert und dazu auch noch von einer echten Ornithologin entwickelt, die sonst eigentlich gar nichts mit Brettspielen zu tun hat. Flügelschlag hatte alle Zutaten für einen Hit und es hat niemanden überrascht, dass es zum Kennerspiel des Jahres wurde.

Doch wem die echte Welt und generische Vögel zu langweilig sind, für den gibt es einen Ableger, der sich ziemlich ähnlich spielt und trotzdem ein in meinen Augen viel cooleres Thema hat: Drachen! Wer sich also lieber in eine Fantasy-Umgebung wagen will, der kann Schwingenschlag jetzt günstig auf Amazon kaufen.

Was genau macht ihr in diesem Brettspiel?

Nun, das lässt sich eigentlich relativ einfach zusammenfassen: Ihr erkundet drei verschiedene Höhlen-Areale, in denen sich unterschiedliche Drachen wohl fühlen. Ihr grabt diese Höhlen weiter aus um mehr Platz zu haben und lockt mit verschiedener Nahrung Drachen an, die sich in euren Höhlen niederlassen und euch zusätzliche Effekte, Ressourcen und Siegpunkte bringen. Dabei könnt ihr für euch eine eigene Strategie entwickeln, auf welche Weise ihr Siegpunkte erhalten wollt und eure Drachen dementsprechend aussuchen.

Das sind nur einige der Drachen, die ihr in Schwingenschlag sammeln könnt.

Das Spielprinzip ist eindeutig vom großen Vorgänger Flügelschlag inspiriert, hat aber auch spielmechanische Eigenschaften die, es davon unterscheiden, wie das Ausgraben der Höhlen oder die Zusammenarbeit mit der Drachengilde um mehr Boni zu erhalten. Auch die Futterwürfel aus dem Vorgänger gibt es nicht mehr. Aber die Drachen sind genauso schön und liebevoll gestaltet, wie die echten Vögel aus dem Original.

Die Welt von Flügelschlag wächst noch weiter

Wer geglaubt hat, bei Vögeln und Drachen hört es auf, der hat sich getäuscht. Vor kurzem hat Feuerland Spiele auf ihrer Website angekündigt, dass noch in diesem Jahr der neue Ableger Flossenschlag erscheinen soll. Wem es noch nicht klar war: Darin soll es um Fische gehen, die wir vermutlich auch in verschiedenen Habitaten ansiedeln sollen.

Das Spielmaterial ist mit sehr viel Liebe gestaltet und strahlt in den buntesten Farben.

Trotzdem finde ich die Idee mit Drachen immer noch am besten und man hat sich wirklich Mühe gegeben, dem Spiel Tiefgang zu geben, denn dem Spiel liegt ein Begleitheft bei, in dem ihr zu jedem der im Spiel auftauchenden Drachen kleine Beschreibungen über deren Wesen und Verhalten findet. So ähnlich wie es auch schon bei Flügelschlag war, nur diesmal eben komplett erfunden. Hut ab vor der Kreativleistung!