Dragon Age: The Veilguard Release: Alle Infos zu Deluxe & Collector's Edition und Vorbesteller-Boni

Der Release von Dragon Age: The Veilguard ist nicht mehr weit weg, gerade wurden bereits die Vorbestellungen gestartet.

Es sind nur noch zweieinhalb Monate, bis Dragon Age 4 erscheint. Release-Termin für den neuen Teil der berühmten Bioware-Reihe, der inzwischen den Namen „Dragon Age: The Veilguard“ trägt, ist der 31. Oktober. Jetzt könnt ihr das epische Rollenspiel endlich vorbestellen, zumindest in den Versionen für PS5 und Xbox Series X.

Neben der Standard-Version bietet Amazon für PS5 auch noch eine Deluxe Edition an, die vermutlich bald ebenfalls für Xbox Series X verfügbar sein wird. Hier die bislang bei Amazon bestellbaren Versionen im Überblick:

Wie üblich gibt es bei Amazon eine Preisgarantie: Sollte das Spiel vor dem Release-Datum günstiger werden, zahlt ihr automatisch weniger, auch wenn ihr zu einem höheren Preis vorbestellt habt. Eine Collector's Edition gibt es übrigens auch noch, aber nur direkt bei Bioware. Mehr dazu erfahrt ihr unten.

Was ist der Vorbesteller-Bonus für Dragon Age 4?

Wenn ihr Dragon Age: The Veilguard vorbestellt bekommt ihr eine zusätzliche Rüstung für alle drei Klassen.

Bestellt ihr Dragon Age: The Veilguard vor, bekommt ihr als Bonus die Blood Dragon Cosmetic Armor, und zwar in drei verschiedenen Varianten für die Klassen Warrior, Mage und Rogue. Das Rüstungsset soll eine Hommage an frühere Dragon Age-Spiele sein.

Was bietet die Dragon Age: The Veilguard Deluxe Edition?

Hier seht ihr die zusätzlichen Rüstungssets der Dragon Age: The Veilguard Deluxe Edition im Überblick.

Die Deluxe Edition bietet eine ganze Reihe zusätzlicher Ingame-Gegenstände. Insgesamt bekommt ihr drei zusätzliche Rüstungssets sowie sechs Waffen für die Hauptfigur Rook sowie 7 Rüstungssets und 7 Waffen für die Gefährten.

Was bietet die Dragon Age: The Veilguard Collector’s Edition?

Die Collector's Edition von Dragon Age 4 bietet einige aufwendige Extras, das Spiel selbst ist allerdings nicht dabei.

Daneben gibt es auch noch eine Collector’s Edition namens "Rook's Schatzkiste", die allerdings kein Spiel enthält. Sie bietet einen circa 56 cm langen leuchtenden Lyrium-Dolch, Rook’s Kartenspiel mit 52 Karten, einen verzierten D12-Würfel, eine Glasflasche für Heiltränke, eine Stoffkarte der Spielwelt inklusive Köcher zur Aufbewahrung und weitere, weniger aufwendige Extras wie eine Lithografie. Die Collector’s Edition ist derzeit ausschließlich im Bioware Shop zum Preis von 138,64€ plus Versand zu bekommen.

