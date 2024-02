Dragon Ball: Boo hat eine noch viel stärkere Form, die nur wahre Fans kennen - Dark Demon God Boo

Boo durchläuft auch im Kanon-Teil von Dragon Ball jede Menge starke Stufen, aber da geht noch mehr.

Dragon Ball strotzt nur so vor coolen Gegnern und ihren wilden Verwandlungen. Ganz vorne mit mischt natürlich (Majin) Boo. Wenn ihr aber dachtet, seine stärkste Form hätte der Fiesling erreicht, nachdem er Son Gohan absorbiert hat, liegt ihr falsch. Es gibt noch eine sehr viel mächtigere Form des Bösewichts. Die spielt allerdings nur in Dragon Ball Heroes eine Rolle und fliegt dementsprechend immer eher etwas unter dem Radar.

Dragon Ball-Bösewicht Boo erreicht in Heroes seine stärkste Form, die kaum wer kennt: Dark Demon God Boo

Darum geht's: Dragon Ball Z und DB Super drehen schon ordentlich auf, wenn es um over-the-top-Action geht. Aber Dragon Ball Heroes legt da nochmal eine riesige Schippe drauf. Hier sind Zeitreisen an der Tagesordnung und beinahe alle Fan-Träume werden wahr. So kommt es auch zu abgefahrenen Formen wie dieser hier – Dark Demon God Boo:

In Dragon Ball Heroes: Mission from the Dark Demon Realm müssen Future Trunks und einige andere Helden die über verschiedene Zeitlinien verstreuten Dragon Balls wiederfinden. Der Oberste Kai der Zeit hilft ihnen dabei und die Zeit-Patrouillen ziehen los.

Bald kommt übrigens endlich wieder ein neues Dragon Ball-Spiel:

2:12 Dragon Ball Sparking! Zero: Im neuen Budokai-Spiel könnt ihr Goku und Vegeta in 24 Formen spielen

Was ist das für eine Boo-Form? Boo begegnet Dabura, der sich in den Dabura Demon God verwandelt hat und eigentlich den Dark Dragon Ball zurück haben will. Aber Boo fackelt nicht lange und absorbiert den Fiesling. So verfügt er über die Macht des Dark Dragon Ball und Daburas Schwert der Dunkelheit.

Aber das war noch nicht alles: Sogar als Dunkler Dämonengott will sich Boo noch mehr Macht einverleiben. Da kommt Xeno Janemba gerade recht. Boo absorbiert auch Xeno Janemba und den 5-Sterne-Dark Dragon Ball und erlangt so noch mehr Stärke. Ein paar zusätzliche Hörner können natürlich auch nie schaden:

Demon God Buu (Xeno, Demon God Dabura and Janemba absorbed) pic.twitter.com/Sg7icERMgx — Eskimo Fett Requiem (@EFR501) February 7, 2020

Wurde diese Boo-Form besiegt? Ja, obwohl es zunächst ziemlich aussichtslos gewirkt hat, konnten die Dragon Ball-Helden zur großen Überraschung von absolut niemandem schließlich doch noch die Oberhand gegen Dark Demon God Boo gewinnen. Xeno Vegeta und Xeno Goku fusionieren zu Xeno Vegetto mit Hilfe der Ohrringe von Supreme Kai Chronoa. Allerdings taucht kurz vor dem Ende des Kampfes dann Chamel auf, um den Dragon Ball an sich zu nehmen.

Kanntet ihr die Dämonengott-Form von Boo schon? Was ist eure Lieblings-Version des Dragon Ball-Bösewichts?