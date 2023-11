Dragon Ball: Woher Trunks sein Schwert hat, ist eines der größten Mysterien der Serie

Trunks ist eine der coolsten und geheimnisvollsten Figuren in Dragon Ball.

Trunks nimmt in Dragon Ball eine absolute Ausnahmestellung ein: Er bringt schon früh das Element der Zeitreise ins Spiel und kämpft außerdem als einziger mit einem Schwert. Und genau um diese Waffe ranken sich diverse Mythen und Mysterien. Woher genau Trunks sein Schwert hat, bleibt bislang ungeklärt, aber wir schauen uns die gängigsten Erklärungen an – was nicht ganz ohne Spoiler geht.

Woher stammt Trunks' Schwert und warum kann er es eigentlich nicht von Tapion haben?

Darum geht's: Dragon Ball führt mit Trunks schon in DBZ einen richtig beeindruckenden Kämpfer aus der Zukunft ein, der nicht nur mit Leichtigkeit Freezer und King Cold erledigt, sondern noch dazu ein Schwert schwingt. Das wirkt nicht nur extrem cool, sondern wirft auch Fragen auf.

Trunks' Schwert kommt von Tapion?

So sieht es zumindest im 13. Dragon Ball-Film Dragon Ball Z - The Movie: Drachenfaust Ryuuken aus. Allerdings gelten diese Filme nicht offiziell als Kanon und hier passt auch einiges zeitlich nicht. Trunks erhält hier zwar ein Schwert, aber ob es auch wirklich das Schwert von Future Trunks ist, bleibt fraglich.

Immerhin spielt die Handlung des Tapion-Films nach der Majin Buu-Saga, aber in der Serie hat Future Trunks das Schwert schon in seinem Besitz. Was das Ganze noch verwirrender macht, sind die Zeitreisen: Womöglich spielt die zeitliche Reihenfolge also eigentlich gar keine Rolle.

Timeline-Verwirrungen: Der Film spielt allerdings in der normalen, veränderten Haupt-Timeline und nicht in der Version von Future-Trunks. In dessen Timeline sind nämlich alle Z-Kämpfer gestorben, in der veränderten Timeline hingegen nicht. Im Film bekommt aber der Gegenwarts-Trunks aus unserer Standard-Timeline das Schwert, nicht Future Trunks.

In Dragon Ball GT sehen wir den kleinen, aber etwas älteren Trunks mit Schwert – und das dürfte tatsächlich die Waffe von Tapion sein. Aber auch dabei handelt es sich eben nicht um den Zukunfts-Trunks und Dragon Ball GT gilt gemein hin auch nicht als richtiger Teil des Kanons.

Hier seht ihr das legendäre Schwert von Trunks und Tapion.

Trunks' Schwert kommt von Son Gohan?

Eine weitere, beliebte Theorie: Der Zukunfts-Son Gohan hat nicht nur den Zukunfts-Trunks trainiert, sondern ihm auch sein cooles Schwert geschenkt. Darauf deuten zumindest mehrere Dinge hin, die wir in Dragonball Z - The Movie: Die Geschichte von Trunks erfahren (via: Reddit).

Future Gohan trainiert Future Trunks, damit er die Androiden besiegen kann. Son Gohan greift dabei auf seine Erfahrung zurück, die er durch das Training mit Piccolo erhalten hat. Nur, dass Gohan Trunks nicht monatelang auf sich allein gestellt lässt und ihm das Schwert nicht vor, sondern nach dem vollendeten Training überreichten wollte.

Son Gohan überlebt nämlich nicht – was Trunks dazu bringt, sich in einen Super-Saiyajin verwandeln zu können. Anschließend bekommt er das Schwert scheinbar von Bulma, die es für Son Gohan aufbewahrt hat.

So gewinnt Trunks nicht nur einen weiteren Vorteil im Kampf gegen die Androiden, sondern auch noch einen Gegenstand, der ihn immer an Son Gohan erinnern kann. Das würde auch sehr gut dazu passen, dass Trunks sein Schwert so liebt und es von jemandem erhalten haben soll, der ihm sehr nahe stand.

Diese Theorie klingt einigermaßen schlüssig und da einige Szenen aus dem Trunks-Film auch in der Super-Animeserie auftauchen, gilt sie sogar mehr oder weniger als Kanon.

Das Schwert kommt von den Menschen?

In einem Stickeralbum zur Cell-Saga wird erklärt, dass die Menschen selbst solche Schwerter geschaffen hätten, um sich gegen die Androiden zu verteidigen (via 3DJuegos). Das wird sonst nirgendwo so zu Protokoll gegeben und da es sich lediglich um ein Stickeralbum handelt, klingt das Ganze recht zweifelhaft.

Erklärung außerhalb des DB-Universums: Am wahrscheinlichsten ist wohl einfach, dass Akira Toriyama Trunks ein Schwert verpasst hat, weil er es so wollte. Die vielen verschiedenen Erklärungsansätze im Nachhinein sind tendenziell eher mit einem Augenzwinkern zu betrachten und nicht ganz so ernst zu nehmen – wie so vieles in Dragon Ball.

Was glaubt ihr, woher Trunks in Dragon Ball sein Schwert hat? Welche Theorie findet ihr am schlüssigsten?