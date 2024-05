Dragon Ball: Es gibt eine Variante von Broly, die zu mächtig für den Anime war

Broly ist einer der mächtigsten Saiyajins. Mit einer der mächtigsten Stufen wäre er wohl unbesiegbar.

In den Filmen zu Dragon Ball bekommen wir mit Broly einen der mächtigsten Kämpfer des Universums zu sehen. Er ist ein Legendärer Saiyajin mit einer besonders hohen Kampfkraft. Diese besonderen Saiyajins werden nur alle 1.000 Jahre geboren.

Kein Wunder also, dass Broly schon von sich aus ein besonders starker Gegner ist. Son-Goku und seine Verbündeten hatten es in den Dragon Ball-Filmen nicht leicht, gegen ihn zu bestehen. Doch in einem Freizeitpark gibt es eine noch viel mächtigere Variante, die so stark ist, dass sie aus den Filmen, dem Anime und dem Manga verbannt wurde (via Dragon Ball Wiki).

Dragon Ball-Attraktion zeigt Broly mit Gott-Ki

Wo gibt es den mächtigen Broly zu sehen? Die wohl stärkste Variante von Broly taucht in Dragon Ball Z: The Real 4-D at Super Tenkaichi Budokai auf. Dabei handelt es sich um ein 4D-Kino, das in den Universal Studios Japan steht.

In dem Film wird ein großes Turnier ausgetragen. Im Finale befinden sich Vegeta, Krillin, Son-Goku, Piccolo und der große Saiyaman. Der Gewinner soll gegen den Champion Mr. Satan antreten und bekommt ein großes Preisgeld. Als das Battle Royale beginnt, taucht Broly in seiner wohl stärksten Form auf.

Was für eine Stufe wäre das? Broly besitzt im Film göttliches Ki. Er knockt Son-Goku, der sich in seiner Super-Saiyajin Blue-Form befindet, ohne Probleme aus. Beide nutzen also göttliches Ki, doch Son-Goku ist klar im Nachteil.

Brolys Aussehen ändert sich jedoch kaum. Seine Haare werden länger und seine grüne Aura wird noch intensiver. Das Aussehen stammt nicht vom originalen Schöpfer Akira Toriyama und taucht in dieser Form auch nicht im Manga und Anime auf. Vermutlich wäre diese Form zu stark, um sie als Teil der offiziellen Geschichte einzuführen.

Wäre der 4D-Film ein Teil der offiziellen Geschichte, würde er irgendwann nach dem großen Universums-Turnier spielen.

Schafft es Goku, Broly zu besiegen? Im 4D-Kino schafft es Son-Goku trotzdem, Broly zu bezwingen. Seine Taktik ist nämlich, dass er mit dem Publikum fusioniert. So entsteht ein noch stärkeres Wesen, dass Broly mit einem Kame-Hame-Ha-Angriff in die Knie zwingt.

Deshalb wird es wohl unmöglich sein, dass diese starke Transformation in die Story aufgenommen wird. Alternativ müsste Son-Goku nämlich mit den Leser*innen oder Zuschauer*innen fusionieren, um Broly zu besiegen.