Dragon Ball Sparking Zero bereitet sich auf große Anime-Schlachten vor.

Im Rahmen der Game Awards 2023 hat Bandai Namco endlich das nächste Kapitel der Budokai Tenkaichi-Reihe angekündigt. Unter dem Namen Dragon Ball Sparking Zero kehrt die Fighting Game-Reihe in neuem Gewand zurück und eröffnet den Reigen mit vielen Kampfszenen zwischen Son Goku, Vegeta und Co.

1:03 DRAGON BALL Sparking! ZERO Akündungstrailer Trailer

Dragon Ball Sparking Zero wird für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen, hat aber noch keinen Releasetermin. Die Tatsache, dass Sparking Zero bereits vorbestellt werden kann, dürfte Fans aber auf einen baldigen Launch hoffen lassen.

Was erhofft ihr euch von Dragon Ball Sparking Zero?