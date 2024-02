Dragon Ball enthüllt nach 38 Jahren endlich den wahren Namen von Bulmas Mutter - und ja, auch sie ist nach Unterwäsche benannt

Dragon Ball ist nicht nur mit actionreichen Kämpfen, coolen Bösewichten und starken Charakteren gefüllt, auch bei den Namen der diversen Charaktere hat sich Schöpfer Akira Toriyama etwas gedacht. Wie schon bereits in einigen anderen Artikeln erwähnt, erlaubt sich Toriyama gerne mal einen Scherz bei der Benennung seiner fiktiven Figuren.

Von der bekannten Saiyajin und Gemüse-Namensgebung bis hin zu Mr. Satans echtem Namen ist quasi alles dabei. Da ist auch Bulmas Familie, deren Mitglieder nach Unterwäsche benannt sind, nicht ausgeschlossen.

Nach fast 40 Jahren enthüllt die offizielle Seite von Dragon Ball in einem Charakter-Showcase nun den echten Namen von Bulmas Mutter: Und der lautet “Panchy” – eine Anspielung auf das englische Wort “Panties”.

Die Namenstradition in Bulmas Familie über Unterwäsche wird fortgeführt

Bulmas Familie ist wie die meisten Charaktere der Serie nach bestimmten Alltagsgegenständen benannt. In ihrem Fall ist es das Thema Unterwäsche. Ihr Nach- und Familienname ist “Briefs”, der aus dem Englischen übersetzt “Slip” bedeutet.

Bulmas Name selbst ist eine Anspielung auf das englische Wort “Bloomers”. Das bedeutet übersetzt “Pumphose”, aber aufgrund von Toriyamas Angewohnheiten in der Vergangenheit bei der Benennung ist es wahrscheinlicher, dass er den japanischen Begriff dafür meint. Als Bloomers werden in Japan die kurzen Hosen bezeichnet, die Schülerinnen beim Sportunterricht tragen.

Das stimmt dann mit dem offiziellen Namen von Bulmas Mutter Panchy und ihrem Ehemann Dr. Briefs überein, da Panchy für das englische Wort “Panties” steht. Panties kann auf Deutsch übersetzt “Slip”, “Höschen” oder “Schlüpfer” bedeuten.

Den Namen, den Bulmas Mutter von der Community und Fans über die Jahre bekommen hat, war “Bikini” und passte damit ebenfalls zur kuriosen Namenstradition der Familie. Dr. Briefs richtiger Name wurde bis jetzt nicht enthüllt und es ist auch nicht bekannt, ob er jemals einen bekommen wird.

Auch alle anderen Mitglieder der Briefs-Familie führen diese Anspielungen auf Unterwäsche fort. Bulmas ältere Schwester heißt “Tights”, das im Englischen “Strumpfhose” bedeutet. Es lässt sich spekulieren, ob die Strumpfhose jetzt als Unterwäsche oder schon als Hose gilt. Es sind sich aber nahezu alle aus der Community einig, dass ihr Name zur Familie passt.

Dasselbe gilt auch für Vegetas und Bulmas erstes Kind “Trunks”, der also “Badehose” heißt. Ihr zweites Kind und einzige Tochter jedoch ist wieder nach einem Unterwäsche-Gegenstand benannt und heißt “Bulla”, auch als “Bra” (dt. BH) ausgesprochen.

Wie ist eure Meinung zur offiziellen Enthüllung von Panchys Namen? Wie wäre euer Name, wenn ihr Teil der Briefs-Familie wärt?