Dragon Ball Z: Toriyamas versteckte Namenswitze – Nach dieser Sache ist das Ginyu-Sonderkommando benannt

Die Namen des Ginyu-Sonderkommandos basieren auf einer besonderen Nahrungskategorie.

Im Dragon Ball-Universum hat es schon eine gewisse Tradition, dass Serienschöpfer Akira Toriyama seine Charaktere nach bestimmten Themen wie Kleidung, Gemüse oder Musikinstrumenten benennt. Bei dem Ginyu-Kommando ist es nicht anders und Toriyama hat sich bei der Namensgebung in einem ganz speziellen Nahrungsbereich ausgetobt.

Das Ginyu-Sonderkommando ist Freezers Elitetruppe und besteht aus Guldo, Recoom, Jees, Baata und Ginyu. Als Erkennungszeichen führen sie einen Tanz aus – entweder bevor sie eine neue Mission von Freezer ausführen oder um sich vorzustellen. Das ist aber nicht ihr einziges Alleinstellungsmerkmal, sondern auch ihre Namen machen die Truppe einzigartig – denn sie beruhen allesamt auf Milchprodukten.

Hier sind die einzelnen Mitglieder der Truppe mit ihren Namen und den dazugehörigen Milchprodukten.

Ginyu

Ginyu steht der Truppe vor. (Bild: © Toei Animation / Akira Toriyama)

Ginyu ist der Anführer des Sonderkommandos und steht in der speziellen Formation ganz vorn. Mit einer Kampfkraft von maximal 120 000 gilt er zudem als der stärkste Kämpfer des Teams und besitzt eine Fähigkeit, die es ihm erlaubt, seinen Körper mit denen anderer Personen zu tauschen.

Milchprodukt: Ginyus' Name stammt von der japanischen Bezeichnung für Milch "Gyuunyuu".

Guldo

Der Kämpfer mit der niedrigsten Kampfkraft unter den Mitgliedern: Guldo. (Bild: © Toei Animation / Akira Toriyama)

Guldo ist mit seiner Kampfkraft von 10 000 nicht nur das schwächste Mitglied des Ginyu-Kommandos, sondern auch im Vergleich zu anderen Kriegern aus Freezers Armee unterlegen . Guldo besitzt jedoch telekinetische Kräfte und kann die Zeit stoppen, solange er seine Luft anhält.

Milchprodukt: Guldos Name ist eine Abweichung von "ghurt" und damit eine Anspielung auf das englische Wort für Joghurt "Yoghurt".

Recoom

Recoom ist bereit für den Kampf. (Bild: © Toei Animation / Akira Toriyama)

Recoom ist das extravaganteste Mitglied des Ginyu-Kommandos. Seine Kampfkraft ist unbekannt, sie soll aber zwischen 30.000 und 60.000 liegen. Damit ist er nicht so stark wie Ginyu, aber auch nicht so schwach wie Guldo. Er besitzt Unmengen an Ki und ist extrem robust im Kampf.

Milchprodukt: Recoom’s Name ist eine bizarre Abweichung der japanischen Aussprache für das englische Wort "Cream" und das deutsche Wort "Sahne".

Jees

Jees in nimmt siene Pose in der Formation ein. (Bild: © Toei Animation / Akira Toriyama)

Jees ist der stellvertretende Kommandant der Truppe und Kampfpartner von Baata. Er steht bezüglich seiner Kampfkraft auf der gleichen Stufe wie Baata und Recoom und bildet somit mit den beiden ein kraftvolles Mittelglied der Gruppe. Seine Besonderheit ist sein athletischer Körper, der ihm besondere Schnelligkeit und Kraft verleiht.

Milchprodukt: Sein Name ist eine Abweichung vom englischen Wort “Cheese”, was “Käse” im Deutschen bedeutet.

Baata

Baata in seiner Pose für die Formation. (Bild: © Toei Animation / Akira Toriyama)

Baata bildet mit Jees und Recoom eine kraftvolle Mitte und gilt als das schnellste Mitglied im Ginyu-Sonderkommando. Seine Kampfkraft ist auf dem gleichen Level wie Jees und Baata, aber er ist deutlich mehr auf Schnelligkeit spezialisiert.

Milchprodukt: Baata’s Name ist eine Abweichung der japanischen Aussprache für das englische und deutsche Wort "Butter".

Was hält ihr von Akira Toriyamas Art, seine Charaktere nach Essen zu benennen? Kennt ihr noch weitere witzige Namen in Dragon Ball?