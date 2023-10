Neuer Dragon Ball-Anime mit jungem Goku angekündigt: Seht hier den ersten Teaser und erfahrt den Release

Son Goku ist in Dragon Ball Daima wieder jung.

Eine riesen Überraschung für Fans von Dragon Ball gab es soeben während des DB-Panels auf der New York Comic Con. Wie vor wenigen Wochen bereits gemunkelt, erscheint mit Dragon Ball Daima zum 40-jährigen Jubiläum ein neuer Anime von Zeichner und Serienschöpfer Akira Toriyama, in dem unser liebster Saiyajin und seine Freunde wie im Original in jungem Alter gezeigt werden.

Neben der reinen Ankündigung gab es zudem einen ersten Teaser zu sehen und um die Vorfreude auf den Nostalgietrip komplett zu machen, wissen wir bereits, wann die Serie erscheint.

Den ersten Trailer und ein paar Bilder zu Dragon Ball Daima könnt ihr euch hier anschauen:

Wann erscheint Dragon Ball Daima?

Wie der erste Trailer am Ende verrät, soll es im Herbst 2024 losgehen. Also noch ein wenig Zeit, um die Vorfreude zu schüren.

Wo wird der Anime ausgestrahlt? Dahinter steht natürlich noch ein Fragezeichen. Sobald wir hier mehr über die Erstausstrahlung in Deutschland erfahren, werdet ihr es sofort erfahren.

Das wissen wir über die Story von DB Daima

Offizielles abseits des Trailers gibt es leider noch nicht, schauen wir uns das Video jedoch genau an, erfahren wir bereits, warum Son Goku, Bulma, Vegeta und Co. wieder zurück in ihre Kindheit versetzt werden.

Shenlong als Auslöser: Der riesige Drache sagt der Bande, dass sie einen Wunsch äußern sollen. Wenige Augenblicke später verzerren die Gesichter von Goku und Vegeta und sie befinden sich wieder in ihrem jungen Körper. Darauf folgen Szenen mit vielen der altbekannten Charaktere aus Dragon Ball und Dragon Ball Z.

Bei Daima soll es sich übrigens um eine komplett neue Geschichte handeln, die erneut von Akira Toriyama gezeichnet wird.

