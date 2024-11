Dragon Ball lüftet Geheimnis der allerersten Dragon Balls und so funktionieren sie

Shenlong und die Dragon Balls von der Erde sind nicht die ersten ihrere Art.

Am vergangenen Freitag ist Episode 4 von Dragon Ball Daima auf ADN und Crunchyroll erschienen und hat wieder einige spannende Neuerungen enthüllt, die uns das ganze Universum rund um Son Goku und Co. besser verstehen lassen. Neben einer neuen Fusionstechnik – durch bestimmte Käfer aus der Dämonenwelt können zwei Personen ebenfalls verschmelzen – gab es auch weitere Informationen zu den Ur-Dragon Balls, auf denen im Prinzip die komplette Reihe aufbaut.

Spoiler-Warnung: Nachfolgend werden wir konkret auf wichtige Ereignisse aus Episode 4 von Dragon Ball Daima eingehen.

Die Heimat der ersten Dragon Balls

Seit der ersten Folge der neuen Anime-Serie wissen wir, dass es im Reich der Dämonen ebenfalls Dragon Balls gibt. Während Son Goku, Glorio und Shin auf der Suche nach Dende durch die dritte Dämonenwelt laufen, fassen sie den Entschluss die heimischen Wunschkugeln zu suchen.

Dabei enthüllt Glorio, dass es sich bei den Dragon Balls aus der Dämonenwelt um die originalen Kugeln handelt:

Laut Glorio sind die Kugeln aus dem Dämonenreich die "Originale". (Quelle: Toei Animation)

Die großen Besonderheiten der Ur-Dragon Balls

Anders als auf der Erde, sind die Kugeln jedoch nicht über den ganzen Planeten verstreut und müssen zunächst gefunden werden, um sich einen Wunsch zu erfüllen.

Laut Glorio weiß jeder auf dem Planeten, wo sich die Ur-Dragon Balls befinden und so gibt es insgesamt nur drei Kugeln, die je in einer der drei Dämonenwelten an einem ganz bestimmten Ort platziert sind. Was es mit den Welten auf sich hat, erklären wir euch übrigens hier:

Doch so leicht die Suche sein mag, so schwer ist es, sich einen Wunsch durch die Dragon Balls im Dämonenreich zu erfüllen. Genau gesagt, so Glorio, hat das nämlich noch nie jemand geschafft.

Und an dieser Stelle kommen die Tamagamis ins Spiel. Riesige Krieger, die von Namekianer Neva erschaffen wurden und die enorm stark sind. Einzig die Person, die alle drei Tamagamis besiegt, kommt an die Kugeln und hat einen Wunsch frei.

Die Tamagamis konnte noch nie jemand besiegen (Quelle: Toei Animation)

Doch wie wir Son Goku kennen, kann er sich nichts Schöneres vorstellen, als sich der Herausforderung die Tamagamis zu besiegen zu stellen und so beschließen die drei, neben der Rettung von Dende auch die drei Krieger aufzusuchen.

Vielleicht sehen wir bereits in Episode 5, die kommenden Freitag erscheint, wie einer der drei mächtigen Krieger wirklich aussieht.

Wie gefällt euch Dragon Ball Daima bislang und wer meint ihr, wird die drei Tamagami besiegen. Goku oder doch Vegeta, der später als Retter ins Reich der Dämonen kommt - und wo tummelt sich eigentlich Son Gohan herum?