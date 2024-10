Dragon Ball Daima wird nicht das gleiche Problem bekommen wie Super und One Piece

Dragon Ball Daima ist fix und fertig!

Mittlerweile sind zwei Episoden von Daima erschienen und bislang gefällt den Anime- und speziell Dragon Ball-Fans aus der GamePro-Redaktion die neue Geschichte rund um die legendäre Rasselbande richtig gut. Wir sind jedenfalls schon sehr auf Freitag gespannt und darauf, wie es mit Goku im Reich der Dämonen weitergeht.

Fans von Dragon Ball-Animes sind allerdings nicht zuletzt durch Super arg gebeutelt, was den Fortgang der Geschichte anbelangt. Schließlich warten wir auf neue Episoden mittlerweile seit unglaublichen sechs Jahren.

Da auch One Piece zuletzt eine vorübergehende Pause angekündigt hat, wollen wir euch einmal aufklären, wie es diesbezüglich um Daima bestellt ist. Und das vorab: Hier haben wir richtig gute Neuigkeiten für euch!

Dragon Ball Daima ist bereits fertig

Wie die CBR berichtet, hat Toei Animation bereits im September gegenüber der japanischen Publikation Mantan Web offiziell bestätigt, dass alle Episoden von Dragon Ball Daima fertig sind. Sprich, dem wöchentlichen Rhythmus steht bis zum Ende der Geschichte nichts mehr im Wege.

1:49 Neuer Dragon Ball Daima-Trailer zeigt Mini-Goku als Super-Saiyajin und kündigt das Release-Datum an

Anzahl der Episoden von Dragon Ball Daima

Jeden kommenden Freitag findet ihr also auf ADN und Chrunchyroll stets um 18:45 Uhr die neue Episode.

Wie viele es insgesamt werden, steht ebenfalls fest. Zumindest ein grober Umfang ist dank Daniel Castañeda, der für die Lokalisierungen bei Toei verantwortlich ist, bekannt. Demnach sollte sich der Umfang auf ca. 20 Folgen belaufen. Das Finale von Dragon Ball Daima dürften wir demnach etwa Mitte Februar 2025 erleben.

Wie es nach Daima mit Dragon Ball weitergeht und wann endlich neue Episoden von Super erscheinen, erfahren wir vielleicht zum 40-jährigen Jubiläum der Reihe am 20. November. Sollte Toei in wenigen Wochen das Geheimnis um die Zukunft von Goku und Co. lüften, erfahrt ihr's natürlich hier auf GamePro.