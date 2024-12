Dragon Ball Daima enthüllt düstere Zukunft für die Kaioshin und ihr Schicksal

Hier seht ihr die Kaioshin aus Dragon Ball, die auch Glind oder Shin-Jin genannt werden.

Dragon Ball Daima hat vor Kurzem erst verraten, wie Shin eigentlich wirklich heißt und was es mit der Herkunft der Kaioshin auf sich hat. Dieses Mal gibt es noch mehr Hintergrundinfos zu den sogenannten Shin-Jin oder Glind, wie die Wesen eigentlich wirklich heißen.

Sie blicken einer äußerst düsteren und trostlosen Zukunft entgegen: Sollte sich an ihrem Schicksal nicht noch etwas ändern, sterben sie aus. Es gibt nämlich keinen Nachschub mehr, aber zum Glück leben sie wenigstens sehr lange.

ACHTUNG, es folgen SPOILER zu Dragon Ball Daima!

Dragon Ball Daima überrascht mit finsterem Ausblick auf die Zukunft der Kaioshin

Darum geht's: In Dragon Ball Daima wurden Son Goku und Co in Kinder verwandelt. Darum reist ein kleiner Held*innen-Trupp ins Reich der Dämonen, um das Ganze rückgängig zu machen. Mit von der Partie ist Shin, den ihr vielleicht noch als ursprünglichen Kaioshin des Ostens kennt. Er gehört der Spezies der Shin-Jin an, die – wie wir seit Kurzem wissen – auch Glind genannt werden und ursprünglich aus dem Dämonenreich stammen:

Da die Glind aka Shin-Jin aus Bäumen geboren werden, sind sie natürlich auf die Existenz dieser Glind-Bäume angewiesen. Wie jetzt aber in Dragon Ball Daima verkündet wurde, sind diese Glind-Bäume mittlerweile alle vertrocknet. Das bedeutet also, dass theoretisch keine Glind mehr geboren werden können. Das heißt wiederum: Kommen keine neuen Generationen nach, steht es schlecht um den Fortbestand der Spezies (via: Comicbook).

Shin und die restlichen Kais stellen also die einzigen noch verbliebenen Glind dar und sind vom Aussterben bedroht. Das erinnert natürlich ein bisschen an den Status von Son Goku und Vegeta, die die einzigen überlebenden Saiyajins sind. Allerdings haben die trotz dieser Parallelen natürlich schon jede Menge Nachfahren gezeugt und sind nicht auf Bäume dafür angewiesen.

Wie schlimm ist das wirklich? Erst einmal klingt das natürlich traurig, aber die Shin-jin leben zum Glück lange. Wirklich sehr, sehr lange: Sie können Hunderttausende Jahre alt werden, oder sogar mehrere Millionen. Dementsprechend dürfte es also noch eine ganze Weile dauern, bis wirklich ihr Ende droht.

Außerdem kann sich noch viel ändern: Dragon Ball im Allgemeinen und Daima im Speziellen könnte natürlich noch ordentlich an dem Schicksal der Glind feilen. Nichts ist jemals so richtig final in einem Serien-Universum, in dem es Drachen gibt, die jeden Wunsch erfüllen können. Warten wir es also ab, wie es wirklich um den Fortbestand der Shin-Jin bestellt ist.

Wie findet ihr die ganzen Enthüllungen aus Dragon Ball Daima? Glaubt ihr, die Shin-Jin werden wirklich aussterben?