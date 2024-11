Dragon Ball Daima enthüllt überraschende Details über die Herkunft des Supreme Kai und seiner Geschwister

In Dragon Ball Daima treiben sich der Kaioshin Shin und Son Goku im Dämonenreich herum.

Dragon Ball Daima-Fans dürfen sich freuen: Die neue Anime-Serie verrät nämlich einige coole Hintergrund-Informationen, unter anderem über den Kaioshin des siebten Universums, Shin. Über dessen Herkunft gab es bisher zwar schon das eine oder andere Infohäppchen, aber dieses Mal hören wir aus seinem Mund, wo er und seine Geschwister eigentlich herkommen.

ACHTUNG, es folgen SPOILER zur sechsten Folge Dragon Ball Daima!

Dragon Ball Daima: Die Origin-Story von Shin und seinen Geschwistern hat es wirklich in sich

Darum geht's: Eigentlich spielt die Dragon Ball Daima-Serie zwar vor den Ereignissen aus Dragon Ball Super, aber das hält sie natürlich nicht davon ab, einige spannende Zusatz-Infos unters Volk zu bringen. Dieses Mal geht es um die Herkunft von Shin, dem Supreme Kai.

Aus dem Dämonenreich: Dragon Ball Daima hat überraschenderweise etabliert, dass die Namekianer eigentlich gar keine Aliens vom Planeten Namek sind, sondern streng genommen aus dem Reich der Dämonen stammen. Genau dasselbe gilt auch für Shin, den Kaioshin. Aber das ist noch lange nicht alles.

Was wussten wir bisher? Bis vor Kurzem war lediglich bekannt, dass die Kaioshins der Spezies der Shin-jin beziehungsweise dem Kern-Volk angehören. Die sollten vom sogenannten Planeten des Welt-Kerns stammen und aus Früchten geboren werden, wie bisher allerdings nur in Zusatz-Datenbüchern rund um Dragon Ball verraten worden war (via: Dragon Ball-Fandom-Wiki).

Das ist jetzt neu: In der sechsten Dragon Ball Daima-Folge wird enthüllt, dass Shin und seine Geschwister Degesu sowie Dr. Arinsu in der zweiten Dämonenwelt geboren worden sind. Allerdings werden die offiziell "Glind" genannten Wesen dort aus Bäumen geboren und haben streng genommen kein richtiges Geschlecht.

So sieht die Geburt aus:

Nichtsdestotrotz benutzen sie gegenderte Pronomen und bezeichnen sich gegenseitig als Bruder beziehungsweise Schwester. Wenn mehrere Shin-jin oder Glind aus einem Baum geboren werden, gelten sie als Geschwister, wie es bei den drei wichtigen Figuren aus Dragon Ball Daima der Fall ist.

Doch kein Ret-Con? Zunächst hatten Fans befürchtet, dass für Dragon Ball Daima die bisherige Herkunftsgeschichte auf den Kopf gestellt werden würde. Aber allem Anschein nach geht beides, und die Glind werden sowohl im Reich der Dämonen, als auch aus Früchten beziehungsweise eben einem Baum geboren.

Die Glind, die außerhalb des Reichs der Dämonen leben, sind offenbar allesamt dorthin migriert. Demnach soll es sich bei dem eigenen Kern-Planeten nicht um die echte Heimat der Spezies handeln, aus denen Kaioshins werden können. Ob dort nun offiziell auch Glind-Bäume wachsen, die Kinder zur Welt bringen, bleibt aber leider unklar.

Falls euch das irgendwie bekannt vorkommt: Dragon Ball Daima ist natürlich nicht das einzige popkulturelle Produkt, in dem Wesen existieren, die aus Bäumen geboren werden. Am prominentesten dürften von ihnen wahrscheinlich die Syalvari aus Guild Wars 2 sein. Dabei handelt es sich um eine pflanzliche Spezies, die aus einem großen Baum entstanden ist.

Wie findet ihr die neuesten Dragon Ball Daima-Folgen? Was haltet ihr von der Kaioshin-Origin Story?