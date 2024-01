In Dragon Ball Daima bekommt es Son Goku mit rüpelhaften Bösewichten zu tun und neuer Trailer zeigt ihr Aussehen

Son Goku wird wieder zum Kind.

In Dragon Ball Daima schrumpfen Son Goku, Vegeta und Co. wieder auf die Größe von Kindern. Doch obwohl Son Goku wieder im Körper eines kleinen Jungen steckt, kann er es trotzdem mit fiesen Gegnern aufnehmen.

Im neuen Anime wird er es ebenso mit zahlreichen Schergen aus dem Universum zu tun bekommen. Ein aktueller Trailer zeigt nun, wie die neuen Bösewichte aussehen.

Dragon Ball Daima: Trailer zeigt neue Bösewichte

Wie sehen sie aus? Im Trailer ist zu sehen, wie Son Goku gegen zwei Arten von Bösewichten kämpft:

Zum einen scheint er gegen leicht bekleidete Banditen zu kämpfen, die sich mit roher Gewalt und rudimentären Waffen zur Wehr setzen.

Zum anderen bekommt er es mit einer Soldatenarmee zu tun, die alle das gleiche Outfit tragen. Sie kämpfen mit einem Stab und Pistolen.

Die Banditen sehen wie unorganisierte Rüpel aus, die Son Goku während eines Mahls angreifen. Die Soldaten hingegen scheinen einem Anführer unterstellt zu sein, der hinter dem Symbol auf ihrer Ausrüstung steckt.

Der Shueisha-Verlag, bei dem der Dragon Ball-Manga erscheint, und das Produktionsteam von Toei Animation haben ein Bild veröffentlicht, auf dem die Fieslinge genauer zu sehen sind:

Links sind die Banditen, rechts die Soldaten.

Dem Produzenten Akio Iyoku ließ sich leider nicht entlocken, welche Rolle die Bösewichte spielen werden und welcher Charakter beispielsweise hinter der Soldatenarmee steckt. Wir werden uns wohl bis zum Release im Herbst 2024 gedulden müssen, um die Antwort zu erfahren.

Was im Trailer jedoch klar bleibt: Son Goku ist und bleibt ein verfressener Saiyajin. Er ist den Großteil des Videos mit Futtern beschäftigt.

Den neuen Trailer zu Dragon Ball Daima könnt ihr euch hier ansehen:

1:01 Dragon Ball Daima zeigt im neuen Trailer Son Goku und die Bösewichte

Wer ist alles an der Produktion beteiligt und worum geht es? Für die Geschichte und das Characterdesign ist Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama höchstpersönlich verantwortlich. Als Director fungieren Yoshitaka Yashima und Aya Komaki. Katsuyaoshi Nakatsuru wird sich darum kümmern, das Design für die Animationen zu liefern. Yuuko Kakihara ist für das Skript verantwortlich.

In Dragon Ball Daima werden Son Goku und seine Freund*innen wieder klein. Um wieder aus diesem Schlamassel zu kommen, müssen sie sich in eine neue Welt begeben. Toriyama deutete ein großes Abeneuter mit intensiver Action und einer mysteriösen Welt an.

Son Goku kämpft aufgrund seiner Größe erneut mit seinem Stab, der sich auf ein Vielfaches seiner eigentlichen Größe strecken kann. So kann er sogar Gegner umhauen, die weit entfernt von ihm sind.

Was erhofft ihr euch von den Bösewichten aus Dragon Ball Daima?