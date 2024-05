Jujutsu Kaisen Staffel 3: Alle Infos zu Release, Charakteren, Episodenzahl und mehr

Yuji wird sich trotz der tragischen Verluste seiner Freunde nicht geschlagen geben und sich seinen Feinden in Jujutsu Kaisen stellen. (Bild: © Mappa)

Der erfolgreiche Action-Anime Jujutsu Kaisen sorgt auch nach dem Ende seiner zweiten Staffel für allerlei Gesprächsstoff. Während Leser*innen des Mangas immer wieder mit neuen unerwartenden Wendungen überrascht oder gar schockiert werden, hat die zweite Staffel des Animes mit einer actionreichen Adaption der Arc des Shibuya Vorfalls Zuschauer*innen auf eine weitere Fortsetzung Hype für eine dritte Staffel aufgebaut.

Glücklicherweise wurde direkt nach der Ausstrahlung der letzten Folgen der zweiten Staffel am 28. Dezember 2023 die Fortsetzung angekündigt. Eine dritte Staffel steht also schon sicher in den Startlöchern.

Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert, sobald es neue Informationen gibt. Schaut also regelmäßig vorbei.

Wann erscheint die dritte Staffel? Aktuelle Infos zum Release

Wann erscheint die neue Staffel? Datum nicht bekannt

Datum nicht bekannt Wo ihr die neue Staffel anschauen könnt: Nicht bekannt

Nicht bekannt Episodenanzahl und -dauer: Nicht bekannt

Nicht bekannt Vertonung: Nicht bekannt

Leider gibt es derzeit keine weiteren Informationen zur dritten Staffel mit der Ausnahme, dass Studio Mappa trotz der Kontroversen letzten Jahres weiterhin die Anime-Adaption des beliebten Mangas für die nächste Staffel übernehmen wird.

Disclaimer: Das Animationsstudio Mappa, das für die Anime-Umsetzung von Jujutsu Kaisen verantwortlich ist, stand bereits in der Vergangenheit unter anderem für ihre Arbeit an Attack on Titan, Chainsaw Man und anderen Serien in der starker Kritik. Mitarbeiter*innen des Studios haben im Jahr 2023 zudem lautstark ihre Unzufriedenheit über das Arbeitsklima geäußert.

Teaser zur dritten Staffel zeigt den Start der Culling Games-Arc

Am 28.12.2023, am gleichen Tag der letzten Folge der zweiten Staffel, veröffentlichte Toho Animation einen kleinen Teaser zur dritten Staffel. Zwar sind in dem Teaser nur Mangaseiten und -ausschnitte zu sehen, aber zur gleichen Zeit auch die nächste große Arc in der zukünftigen Staffel.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Staffel 3 wird also ohne Filler in die nächste Arc von Jujutsu Kaisen übergehen: Die Culling Games, das so viel wie die "Tötungsspiele oder die Ausmerzungsspiele” übersetzt bedeutet. Am Ende der zweiten Staffel wurde bereits einer der wichtigsten Figuren in der neuen Arc geteast. Yuta Okkutsu gehört zu den stärksten Jujuzisten der Serie und scheint Yuji nach dem Leben zu trachten.

Vor der Culling Games-Arc muss sich Yuji noch dem neuen mysteriösen neuen Jujuzisten stellen während seine Kameraden*innen weiter gegen mächtige Flüche kämpfen, um ihren Mentor und Lehrer Gojo Satouru aus den Klauen der Antagonisten Kenjaku und seinen Gefährten zu befreien.

Yuto Okkotsu, einer der stärksten Jujuzisten, taucht zum ersten Mal in der Serie auf und scheint Yuji nach dem Leben zu trachten. Aber ist er wirklich ein Feind? (Bild: © Mappa)

Ab diesem Punkt könnt ihr im Manga weiterlesen und auf dieser Seite den Anime nachholen

Die zweite Staffel hat die gesamte Arc des Shibuya-Vorfalls abgedeckt. Das heißt also. Ihr könnt direkt mit Kapitel 137 in den Manga von Jujutsu Kaisen einsteigen. Kapitel 137 bis 143 liefert noch einen tieferen Einblick zu einem Charakter namens Yuta Okkotsu, der zum Schluss des Shibuya-Vorfalls vorgestellt wurde, bevor es dann Kapitel 144 mit Vorbereitungen der Culling Games richtig losgeht.

Wenn ihr den Anime wiederum nachholen wollt, könnt ihr alle 47 Folgen von Jujutsu Kaisen auf Crunchyroll anschauen. Die Folgen sind jeweils 23 Minuten lang und komplett auf Deutsch vertont.

Würdet ihr euch auf eine zweite Staffel von Frieren: Nach dem Ende der Reise freuen?