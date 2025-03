Dragon Ball Daima-Finale enthüllt, dass Son Goku schon seit dem Ende von Z für den Super Saiyajin 4 trainiert hat

Son Goku hat Vegeta wieder einmal übertroffen. (Bild: © Bird Studio, Toei Animation)

Mit dem Release der 20. Episode beendet Dragon Ball Daima das Abenteuer von Son Goku im Dämonenreich. Nach dem epischen Kampf in der letzten Folge gibt es ein typisches Gespräch zwischen Vegeta und Son Goku im Bezug auf ihre “neuen” Saiyajin-Formen. In diesem offenbart Letzterer das Geheimnis, dass er bereits vom Super-Saiyajin 4 wusste und das Erwachen in Episode 18 nicht nur Neva zu verdanken ist.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten gehen wir wichtige Wendepunkte bezüglich des vierfachen Super-Saiyajins in Dragon Ball Daima ein. Solltet ihr die Serie noch nicht zu Ende geschaut haben, werden euch einige wichtige Momente vorweggenommen.

Son Gokus Erwachen zum Super-Saiyajin 4 ist nicht nur Neva zu verdanken

Son Gokus Erwachen zum vierfachen Super-Saiyajin in Episode 18 ist womöglich einer der am meisten gefeierten Momente in Dragon Ball Daima. Im Kampf gegen den Antagonisten König Gomah hat sogar Son Goku als Super-Saiyajin 3 seine Probleme und es sah nicht besonders gut für die Heldengruppe aus – bis der Namekianer Neva seine Finger im Spiel hatte.

Son Goku schafft es endlich sich die Stärke des Super-Saiyajin 4s anzueignen. (Bild: © Bird Studio, Toei Animation)

Dieser hat mit seinen mystischen Kräften die innere Stärke des erschöpften Gokus freigesetzt. Somit hatte Son Goku endlich Zugang zu den wahren Saiyajin-Kräften, die in ihm schlummerten, und konnte zum vierfachen Super-Saiyajin aufsteigen. Von da an schien es so, als könnte Son Goku die Form auch ganz allein ohne Hilfe erreichen, und Neva hatte ihm mit seinen Kräften nur einen kleinen Schubs gegeben.

In einem finalen Kampf hat Son Goku es dann als Super-Saiyajin 4 geschafft, den Schurken in die Flucht zu schlagen und Frieden wieder in die Dämonenwelt zu bringen. Nachdem die Bedrohung endlich beseitigt wurde und etwas Ruhe eingekehrt war, kam es zum bereits erwähnten Gespräch zwischen den beiden Saiyajins Vegeta und Son Goku.

Hier seht ihr den Ausschnitt des Gesprächs der beiden Saiyajins:

Wichtige Enthüllung im anschließenden Gespräch

Vegeta war sichtlich genervt davon, dass Goku ihm die vierfache Form verheimlicht hatte, worauf dieser nur antwortete, er habe nach dem Kampf gegen Boo in Dragon Ball Z sehr viel trainiert.

Vegeta ist sauer auf Son Goku, weil er den Super-Saiyajin 4 verheimlicht hat. (Bild: © Bird Studio, Toei Animation)

Son Goku war sich selbst nicht sicher, “ob es klappen würde” und bestätigt mit dieser Aussage, dass er bereits vor den Ereignissen von Dragon Ball Daima und Nevas Hilfe vom vierfachen Super-Saiyajin gewusst und zielstrebend dafür trainiert hatte – auch wenn unklar ist, wie weit er im Training gekommen ist.

Wie ist eure Meinung zum Ende von Dragon Ball Daima und würdet ihr gerne den vierfachen Super-Saiyajin in Zukunft in Dragon Ball Super sehen?