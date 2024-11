Dragon Ball Daima wirft mit einem Kommentar eine große Frage zu Dragon Ball Super auf

Was stimmt denn jetzt? Dragon Ball Daima oder Dragon Ball Super? (Bild: © Bird Studio, Toei Animation, Shueisha)

Dragon Ball Daima hat seit dem Release der ersten Folge für einige Überraschungen gesorgt. Neben der Verwandlung unserer Helden in Kinder durch König Gomah, tauchen Son Goku und seine Freund*innen auch zum ersten Mal in die Welt des Dämonenreichs ein.

Mit der Enthüllung einer neuen Welt wurden natürlich auch neue Arten von Dragon Balls vorgestellt. Bei denen handelt es sich um die sogenannten “Dragon Balls aus dem Dämonenreich”. Glorio macht dabei in der vierten Folge eine kuriose Aussage – die Dämonenreich-Dragon Balls seien sozusagen die Originale. Dabei kann das eigentlich gar nicht stimmen.

Der Widerspruch zu Dragon Ball Super und die Unterschiede der beiden Dragon Ball-Arten

Das ist nicht das erste Mal, dass der Ursprung der Dragon Balls enthüllt wird. Bereits in Dragon Ball Super wurden die sogenannten “Super Dragon Balls” als die allerersten überhaupt vorgestellt. Mit der Aussage von Glorio aus Dragon Ball Daima jedoch stellt das jetzt einen Widerspruch dar. Schließlich behauptet der Dämon das Gleiche nun von den Dragon Balls aus der Dämonenwelt.

Die Super-Dragon Balls galten zuvor Dimensionen-übergreifend als die allerersten mystischen Bälle und wurden von Drachengott Zamsa erschaffen. Schließlich erfüllen sie Wünsche, die sich auch über Zeit und Raum erstrecken können. Auch gibt es beim Einsatz dieser Dragon Balls, im Gegensatz zu den anderen Arten, keine Einschränkungen.

Um sie anwenden zu können, muss die Person lediglich alle sieben der Dragon Balls versammeln. Von der Größe her sind sie so groß wie Planeten – vergleichbar mit der Erde!

Über die Dragon Balls des Dämonenreiches ist bis jetzt nicht viel bekannt. Sie wurden von einem Namekianer namens Neva erschaffen und werden von den sogenannten Tamagamis, die Neva ebenfalls ins Leben gerufen hat, beschützt.

Die drei Tamagami sind mächtige Krieger, die jeweils einen der drei Daima-Dragon Balls bewachen. Im Größenvergleich zu herkömmlichen Erden- oder namekianischen Dragon Balls scheinen diese mystischen Bälle etwas größer zu sein.

Beide Behauptungen könnten wahr sein

Obwohl es auf den ersten Blick wie ein Widerspruch wirkt, muss das nicht unbedingt der Fall sein, wie eine durchaus plausible Theorie zu bedenken gibt.

Glorio weiß nichts von den Super Dragon Balls: Sollte Glorio niemals auf Zamsa gestoßen sein, so weiß der Dämon auch nichts von den mächtigen Universum-übergreifenden Dragon Balls. Glorios Wissen könnte lückenhaft sein und sich nur auf die einzelnen Planeten und Dimensionen beziehen, aber nicht das große Ganze mit den Göttern der Zerstörung und Zen-Oh im Blick haben. So könnte Glorio glauben, dass die Daima-Dragon Balls die allerersten sind, obwohl das in Wirklichkeit nicht stimmt.

Eine andere, weitaus weniger interessante Erklärung wäre, dass Akira Toriyama zu seinen Lebzeiten beim Schreiben des Skripts von Dragon Ball Daima das Statement aus Super zu den Dragon Balls vergessen hat.

Natürlich gibt es unzählige andere Theorien zu der kleinen Anmerkung von Glorio über die allerersten Dragon Balls und wer weiß, vielleicht erfahren wir in den kommenden Episoden schon, was wirklich dahintersteckt.

Was sind eure Theorien zu den allerersten Dragon Balls der Geschichte und was erhofft ihr euch von Dragon Ball Daima?