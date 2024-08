Dragon Ball: Die Bedeutung von Freezers Namen und warum auch die Namen seiner Untertanen perfekt zu ihm passen

Wusstet ihr, woher der Name von Freezer eigentlich kommt?

Wie vielen von euch bekannt sein dürfte, hat sich Akira Toriyama bei der Benennung seiner Figuren im Dragon Ball-Universum immer mal wieder kleine Scherze erlaubt. Von Gemüse-Saiyajin-Kriegern bis hin zum Ginyu-Kommando, das nach Milchprodukten benannt ist, sind viele Kuriositäten dabei.

Auch beim ersten großen Bösewicht und Tyrann Freezer hat sich der Mangaka etwas gedacht und entschied sich für ein Wortspiel mit dem englischen Begriff für “Gefrierschrank”. Aber das ist nicht alles, denn die Namen der Untertanen in Freezers Armee stehen ebenfalls damit im Zusammenhang.

Freezer, die Saiyajins und das Ginyu-Kommando gehören alle zusammen in eine Gruppe

In der Ausgabe des “Dragon Ball Super Exciting Guide: Character Volume” von 2009 beantwortete Akira Toriyama einige Fragen über seine Figuren und deren Hintergründe. Bei der Frage danach, warum er die Namen der Figuren immer einer bestimmten Gruppe zuordnen würde, antwortete Toriyama:

“Es ist schwer, sich Namen für viele Charaktere auszudenken. Wenn man die Namen in Gruppen sortiert, ist es einfacher, sich neue einfallen zu lassen. Ein Beispiel: Derjenige, der über die Saiyajins und andere bösartige Aliens herrscht, ist Freezer. Genau genommen heißt Freezer “Gefrierschrank”, aber ich stellte mir bei seiner Namensgebung einen Kühlschrank vor. Also habe ich die Namen nach Lebensmitteln sortiert, die in einen Kühlschrank gehören. Die Saiyajins sind Gemüse und das Ginyu-Kommando sind Milchprodukte und so weiter.” - Akira Toriyama 2009

Freezers Familie und seine Untertanen passen ebenfalls perfekt

Der größte Teil von Freezers Armee besteht aus Charakteren, deren Namen mit Früchten zu tun haben. Dodoria, Appule, Orlen und Napple sind etwa Anlehnungen an oder Wortspiele mit den (englischen) Begriffen von Durian-Frucht, Apfel und Orange.

Sogar die Namen der einzelnen Freezer Familien-Mitglieder und ihrer Untertanen sind wie füreinander geschaffen. Die Namen von Freezers Bruder Cooler und seinem Vater King Cold haben beide etwas mit Kälte zu tun. Die Namen der drei Mitglieder aus Coolers Division sind kleine Wortspiele zu Salatdressings.

Salza ist an die scharfe Salsa-Soße angelehnt. Salzas Name wird im Japanischen ausgesprochen wie das erste Wort im Salatdressing “Thousand Island” und ist somit eine weitere Anspielung auf Salatdressings. Dores Name kommt von “Saradore”, was das japanische Wort für Salatdressing ist. Neiz basiert auf den letzten Silben von “Mayonnaise”.

Bonus: Die meisten Völker in Freezers Armee sind nach alltäglichen Küchen- Haushaltsgeräten benannt. Vom Toaster bis hin zum Spülbecken (auf eng. Sink) und Ofen ist einiges dabei.

Im Großen und Ganzen hat Akira Toriyama nach wie vor eine Vorliebe für Lebensmittel bei der Benennung seiner Charaktere.

Welcher Name gefällt euch am Besten, den Akira Toriyama sich für seine Dragon Ball-Charaktere ausgedacht hat?