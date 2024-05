Dragon Ball: Hier sind alle Formen von Bösewicht Freezer im Überblick

Freezer in all seinen Formen und neuen transformationen von Dragon Ball Z bis Super. (Bild: © Toei Animation)

Dragon Ball Z

Erste Form

Freezer in seiner ersten und fast schwäbchsten Form. (Bild: © Toei Animation)

Erster Auftritt im Anime: Episode 44

Erster Auftritt im Manga: Kapitel 247

Freezer’s erste Form, auch Base-Form genannt, ist seine schwächste. Trotzdem ist sie stark genug, um König Vegeta mit Leichtigkeit zu besiegen und den kompletten gleichnamigen Planeten mit einer einzigen Attacke zu zerstören. Während seiner Arc wurde deutlich, dass er weitaus stärker als alle Namekianer oder Z-Krieger ist. Nur Vegeta konnte zu der Zeit mit Freezer mithalten.

In dieser Form ist Freezer recht klein und unscheinbar. Oftmals befindet er sich im Raumschiff in einem fliegenden, kugelähnlichen Fahrzeug, mit dem er sich fortbewegt.

Zweite Form

Freezer in seiner zweiten Form mit spitzeren Hörnern und größeren Körper. (Bild: © Toei Animation)

Erster Auftritt im Anime: Episode 81

Erster Auftritt im Manga: Kapitel 301

Nachdem er die beeindruckende Stärke von Vegeta gesehen hat, nimmt Freezer seine zweite Form an. Freezer ist nach dieser Verwandlung deutlich größer und muskulöser als seine vorherige Form. Auch seine Aura ist furchteinflößender und auf seinem Kopf haben sich die Hörner verändert. Er ist in dieser Form weitaus stärker und schneller als zuvor. Er schaffte es, Vegeta komplett zu übertrumpfen und Krillin mit den Hörnern tödlich zu verwunden.

Dritte Form

Freezer in seiner bisher bizarrsten Form, die vom Xenomorph in "Alien" inspiriert wurde. (Bild: © Toei Animation)

Erster Auftritt im Anime: Episode 82

Erster Auftritt im Manga: Kapitel 302

Als Freezer Vegeta und Krillin im Kampf mit Leichtigkeit besiegen konnte, musste er sich nun Piccolo stellen. Um im Kampf nicht übertroffen zu werden, verwandelte er sich in seine dritte Form. Mit dieser Verwandlung sieht der Bösewicht nicht nur sehr bizarr aus, sondern erinnert mit seiner langen Kopfform auch an den Xenomorph aus dem Sci-Fi-Filmklassiker "Alien".

Freezer wurde in diesem Zustand nicht nur stärker, sondern auch schneller und konnte somit auch Piccolo ohne viel Aufwand besiegen.

Finale Form

Freezer nimmt seine klassische, humanoide und finale Form an. (Bild: © Toei Animation)

Erster Auftritt im Anime: Episode 84

Erster Auftritt im Manga: Kapitel 304

Freezers “finale” Form ist womöglich sein berühmtestes und bekanntestes Design, das er über eine lange Zeit in der Geschichte von Dragon Ball annimmt. Toriyama hat dieses Design von Freezer humanoider und schlichter gehalten. Genau diese Simplizität scheint ihn allerdings noch gefährlicher wirken zu lassen.

Freezer verwandelte sich nur in seine “wahre” Form, um mit ihr zu prahlen und sich zur Schau zu stellen. Dabei betonte der Fiesling, dass er die Z-Krieger auch ohne diese Transformation besiegen könnte. In seinen Augen war es nicht nötig, diesen Schritt zu gehen, da er die Helden für schwächer als ihn hielt.

Finale Form (100% Volle Kraft)

Freezer setzt in seiner finalen Form noch eins drauf und steigert seine Kraft um 100 Prozent. (Bild: © Toei Animation)

Erster Auftritt im Anime: Episode 98

Erster Auftritt im Manga: Kapitel 321

Freezer erhöht seine Kraft in dieser Form, um gegen Son Goku im Kampf anzukommen. Generell sieht er in dieser Form wie in seinem “finalen” Zustand aus, aber weitaus muskulöser und breiter. Auch an Stärke und Kraft mangelt es ihm hier nicht.

Mecha-Form

Hier ist Freezer nachdem er von seinem Vater gerettet und zusammengeflickt wurde.(Bild: © Toei Animation)

Erster Auftritt im Anime: Episode 118

Erster Auftritt im Manga: Kapitel 329

Freezer taucht zum ersten Mal nach seinem Kampf mit Goku wieder auf dem Raumschiff mit einem komplett neuen Look auf. Sein Vater hatte ihn nach der verheerenden Niederlage gegen Goku vor dem sicheren Tod gerettet und ihn wieder zusammengeflickt.

Mit seinem neuen mechanischen Körper ist er stärker und mächtiger geworden, daher der Name Mecha-Freezer. Allerdings hatte er keine Zeit, seine neuen Fähigkeiten auszuprobieren, da Trunks aus der Zukunft mit ihm und seinem Vater kurzen Prozess machte.

Dragon Ball Super

“Golden” Freezer

Freezer erlangt durch Training neue Stärke und Fähigkeiten in seiner goldenen Form. (Bild: © Toei Animation)

Erster Auftritt im Anime: Dragon Ball Z: Resurrection of “F”

Erster Auftritt im Manga: Kapitel 37

Der goldene Freezer gilt als die ultimative Entwicklung des Freezer-Volkes. Die Form wurde vom Bösewicht selbst erreicht und benannt. Es gelang ihm durch einen würdigen Kampf gegen Beerus und einem harten, monatelangen Training, diese neue Transformation zu erreichen.

In dieser Form konnte der Fiesling den großen Kräfte-Unterschied zwischen ihm und Goku etwas verringern. Trotzdem konnte es letzten Endes mit Vegeta und Son Goku in ihren Super Saiyajin Gott-Zustand nicht mithalten. Ihm fehlte die Geduld, diese goldene neue Form zu meistern.

“True Golden” Freezer

Freezer meistert seine goldene Form und steigt auf zum "True Golden" Freezer. (Bild: © Toei Animation)

Erster Auftritt im Anime: 95

Erster Auftritt im Manga: Kapitel 7 in Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission!!!

Die “True Golden”-Transformation vom Superschurken ist die gemeisterte Version von der fast gleichnamigen Form zuvor. Weil er sich nach der Niederlage wieder in der Hölle befand, trainierte Freezer seine Mentalität statt seiner körperlichen Kraft. Das physische Training war sowieso nicht möglich, da er sich in seinem Gefängnis in der Hölle nicht bewegen konnte.

Durch dieses Training erreichte er die gemeisterte Form des goldenen Freezers, die es ihm erlaubte, noch länger in diesem Zustand zu kämpfen, während er mächtige Schläge austeilen konnte.

“Black” Freezer

Erstes Auftreten im Anime: Noch nicht aufgetaucht

Erstes Auftreffen im Manga: 87

Black Freezer ist womöglich die stärkste Transformationen des Superschurken und übersteigt jegliche Kampftechnik oder Form von Goku und Vegeta. In diesem Zustand nehmen Teile von Freezers Körper eine schwarze Farbe an und seine Aura wird lila.

Freezer verrät in einem der Granolah-Arcs im Manga von Dragon Ball Super, dass er diese Form durch ein 10 Jahre langes und hartes Training im Raum von Geist und Zeit erreichen konnte.

Über die Stärke von Freezer in dieser Form ist noch nicht viel bekannt. Dennoch konnte er den Antagonisten Gas in der Granolah-Arc leicht töten und auch Vegeta und Son Goku mit nur einem einzigen Schlag besiegen.

Welche Freezer-Form gefällt euch am besten und wie stark schätzt ihr den Bösewicht im Moment ein?