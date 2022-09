Dragon Ball Handy: Jetzt Realme GT Neo 3T günstig wie nie bei MediaMarkt sichern

Bei MediaMarkt und bei Saturn bekommt ihr das Smartphone Realme GT Neo 3T mit 256 GB in der Dragon Ball Z Edition gerade günstig im Sonderangebot, nämlich für 419€ statt 499,99€ (UVP). So günstig gab es das erst Ende Juni erschienene Handy in dieser Version bislang noch nie. Selbst Varianten in anderen Designs und mit nur 128 GB Speicher sind laut Vergleichsplattformen derzeit nirgendwo sonst zu einem so niedrigen Preis zu haben.

Das Angebot ist Teil der Android Days bei Saturn beziehungsweise der Android Weeks bei MediaMarkt, in denen ihr auch noch viele weitere Handys günstiger bekommen könnt, darunter beispielsweise Modelle von Samsung, Xiaomi, Google und ZTE. Beide Aktionen laufen noch bis zum 30. September, wobei die Saturn-Aktion an diesem Tag schon um 9 Uhr morgens endet. Einzelne Deals könnten aber natürlich auch schon viel früher ausverkauft sein. Hier findet ihr die Übersicht über die Aktionen:

Was bietet das Realme GT Neo 3T im Dragon-Ball-Design?

Technische Daten: Das Realme GT Neo 3T ist ein hochwertiges Smartphone mit 8 GB RAM und dem Snapdragon 870 Chipsatz mit einer maximalen Taktfrequenz von 3,2 GHz. Es verfügt über ein 6,6 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Bildfrequenz von 120 Hz und einer Spitzenhelligkeit von 1300 cd/m2. Die Dragon Ball Z Edition punktet zudem mit 256 GB Speicher, während ansonsten beim Realme GT Neo 3T der Standard 128 GB sind. Natürlich wird auch 5G unterstützt.

Design & zusätzliche Inhalte: Bei einer solchen Edition geht es aber natürlich nicht nur um die Technik, sondern auch darum, was sie Fans zu bieten hat. Da wäre zunächst das Design: Die Rückseite des Handys ist in den typischen Dragon-Ball-Farben Orange und Blau gehalten. Neben der Kamera findet ihr Gokus Symbol in Kanji-Schriftzeichen. Schaltet ihr das Handy an, bekommt ihr das oben abgebildete Hintergrundbild zu sehen, außerdem wurden die Icons der Apps angepasst und sind nun in einem speziellen Anime-Stil gehalten. Das Smartphone kommt zudem in einer speziellen Dragon-Ball-Verpackung, die sich gut im Regal macht und Extras wie diverse Aufkleber und Sammelkarten enthält.