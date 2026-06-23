Dieses WM 2026-Stadion sieht aus wie die Cell-Arena und Dragon Ball-Fans trauen ihren Augen nicht

Für sein Turnier baute Cell in Dragon Ball einst eine eigene Arena – und die USA diese für die WM 2026 gleich nach. (© Akira Toriyama, Shueisha / Bandai Namco)

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den Gastgeberländern USA, Mexiko und Kanada ist in vollem Gange.

All den Kontroversen rund um überteuerte Preise zum Trotz können auch Dragon Ball-Fans was mit dem Turnier anfangen – genauer gesagt, einem bestimmten Stadion, das einer Arena aus dem Anime verdächtig ähnlich sieht.

2:38 In Dragon Ball Super:Beerus bekommt der Anime einen komplett neuen Anstrich und sieht noch besser aus als den je

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Vier Pfeiler als Erkennungsmerkmal

Konkret geht es um das Hard Rock Stadium in Miami, das im US-Bundesstaat Florida eines der größeren Stadien der laufenden Fußball-WM darstellt.

Aus der Vogelperspektive erinnert die Konstruktion mit den vier Pfeilern an den Ecken stark an die Cell-Arena, wie "National-Zone-9956" im Dragon Ball Z-Subreddit feststellt:

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Was sind die Cell-Spiele?

In der Cell-Saga von Dragon Ball Z errichtet Cell eine eigene Kampfarena und lädt die stärksten Krieger der Erde zu einem Turnier ein – den sogenannten Cell-Spielen. Die Arena wurde zum Schauplatz einiger der berühmtesten Kämpfe der Serie, darunter das finale Duell zwischen Gohan und Cell.

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Für viele der Kommentare ist die Ähnlichkeit zwischen der Cell-Arena und dem Hard Rock Stadium frappierend – aber erst, nachdem man explizit darauf hinweist. Zumindest für "JrUprising" ist die Inspiration beinahe unbestreitbar.

Gleich mehrere Meinungen erinnern sich zudem an einen Running Gag aus der "Abridged"-Satire von Dragon Ball Z wieder: Die fiktive Limonadenmarke "Hetap", die die Cell-Spiele begleitet, könnte auch gut zur aktuellen Fußball-WM 2026 passen.

Schließlich wurde die erstmals verpflichtende Trinkpause eingeführt, die auch für kontroverse Werbeeinblendungen genutzt wird – Hetap würde perfekt als Sportdrink passen. Ob die originalen Cell-Spiele aber eine solche Trinkpause einplanten, ist nicht überliefert.

Seht ihr die Ähnlichkeit auch – oder braucht das Stadion noch ein paar DBZ-Elemente mehr?