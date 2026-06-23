Dieses WM 2026-Stadion sieht aus wie die Cell-Arena und Dragon Ball-Fans trauen ihren Augen nicht

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den Gastgeberländern USA, Mexiko und Kanada ist in vollem Gange.
All den Kontroversen rund um überteuerte Preise zum Trotz können auch Dragon Ball-Fans was mit dem Turnier anfangen – genauer gesagt, einem bestimmten Stadion, das einer Arena aus dem Anime verdächtig ähnlich sieht.
Vier Pfeiler als Erkennungsmerkmal
Konkret geht es um das Hard Rock Stadium in Miami, das im US-Bundesstaat Florida eines der größeren Stadien der laufenden Fußball-WM darstellt.
Aus der Vogelperspektive erinnert die Konstruktion mit den vier Pfeilern an den Ecken stark an die Cell-Arena, wie "National-Zone-9956" im Dragon Ball Z-Subreddit feststellt:
Link zum Reddit-Inhalt
Was sind die Cell-Spiele?
In der Cell-Saga von Dragon Ball Z errichtet Cell eine eigene Kampfarena und lädt die stärksten Krieger der Erde zu einem Turnier ein – den sogenannten Cell-Spielen. Die Arena wurde zum Schauplatz einiger der berühmtesten Kämpfe der Serie, darunter das finale Duell zwischen Gohan und Cell.
Für viele der Kommentare ist die Ähnlichkeit zwischen der Cell-Arena und dem Hard Rock Stadium frappierend – aber erst, nachdem man explizit darauf hinweist. Zumindest für "JrUprising" ist die Inspiration beinahe unbestreitbar.
Gleich mehrere Meinungen erinnern sich zudem an einen Running Gag aus der "Abridged"-Satire von Dragon Ball Z wieder: Die fiktive Limonadenmarke "Hetap", die die Cell-Spiele begleitet, könnte auch gut zur aktuellen Fußball-WM 2026 passen.
Schließlich wurde die erstmals verpflichtende Trinkpause eingeführt, die auch für kontroverse Werbeeinblendungen genutzt wird – Hetap würde perfekt als Sportdrink passen. Ob die originalen Cell-Spiele aber eine solche Trinkpause einplanten, ist nicht überliefert.
Seht ihr die Ähnlichkeit auch – oder braucht das Stadion noch ein paar DBZ-Elemente mehr?
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