Dragon Ball Z: Boos erste Form im Anime ist gar nicht seine wahre Gestalt - die hat er nämlich schon vor Millionen Jahren gewechselt

Boo gilt in der ursprünglichen DBZ-Saga als der gefährlichste Dämon aller Zeiten – anfangs wirkt er aber noch recht harmlos. (Bild: © Akira Toriyama / Toei Animation,)

Als in Dragon Ball Z der Zauberer Babidi den Dämon Boo beschwört, präsentiert sich das Millionen Jahre alte Wesen überraschend massig. Anstelle eines böswilligen, unberechenbaren Kriegers mit einem ähnlich bedrohlichen Aussehen wie Freezer oder Cell, bekommen wir einen großen, pinken Blob zu sehen, der eher an einen fliegenden Kaugummi erinnert.

Diese Form ist allerdings nicht seine echte – der später in der Serie auftauchende und berüchtigte Kid Boo ist die "wahre Gestalt". Doch wie kam es eigentlich dazu, dass aus dem furchteinflößenden Dämon ein eher kindischer Klops wurde?

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Der Dai-Kaioshin und sein unfreiwilliges Erbe

Millionen von Jahren vor Beginn der Serie absorbierte Boo den sogenannten Dai-Kaioshin – dabei handelt es sich um die höchste Instanz der gottähnlichen Schöpfer im Dragon Ball-Universum.

Der Dai-Kaioshin – im Original »Grand Supreme Kai« – war nicht nur die mächtigste Gottheit unter den Kaioshins, sondern besaß auch eine körperliche Erscheinung, die man in dieser Funktion nicht unbedingt erwarten würde.

Der Grand Supreme Kai aka Dai-Kaisohin (Bild: © Akira Toriyama / Toei Animation,)

So sieht auch der Dai-Kaioshin eher mollig aus und trägt die charakteristischen Züge, die Fans heute mit dem Debütauftritt von Boo verbinden. Als Boo ihn im Kampf absorbierte, übernahm er ebendieses äußere Erscheinungsbild.

Hinzu kommt, dass die Absorption den ursprünglich unkontrollierbaren Boo in gewissem Maße zähmte. Die Persönlichkeit des Dai-Kaioshin hinterließ tatsächlich Spuren: Der »dickere Boo« ist im Vergleich zu seiner wahren Gestalt gutmütiger, verspielter und leichter zu beeinflussen.

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Innerhalb des Dragon Ball-Universums ist der Dai-Kaioshin längst nicht die einzige Gottheit, deren Schicksal Boos Entwicklung beeinflusst hat.

Auch die Absorption des Kaioshin des Südens, des Kaioshin des Westens und von Gohan hinterlassen je eigene Spuren in Körperbau und Persönlichkeit – doch keine ist eben so grundlegend wie die des Großobersten Kai, die Boos Debüt-Erscheinung für die gesamte erste Phase des Arcs prägt.

Welche Form von Boo gefiel euch in Dragon Ball am meisten?