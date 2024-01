Dragon Ball: Warum ist Muten Roshi so alt? Das ist der Grund

Muten Roshi hat trotz seines Alters erstaunliche Kampffertigkeiten.

Muten Roshi ist wohl einer der ältesten Menschen in Dragon Ball. Im Daizenshuu 7 und Dragon Ball: Super Exciting Guide wird verraten, dass er stolze 430 Jahre alt ist. Doch wie kann es sein, dass ein Mensch so alt wird? Steckt etwa jahrelanges Training dahinter?

Von wegen! In Dragon Ball Super wird nämlich eine Erklärung geliefert, wieso Son Gokus Mentor so ein hohes Alter erreichen konnte. Der Grund dafür ist eine spezielle Pflanze (via Dragon Ball Wiki).

Dragon Ball: Das ist der Grund für das Alter von Muten Roshi

Was ist das Geheimnis hinter seinem hohen Alter? Muten Roshi konnte dank einer Pflanze so unglaublich alt werden. Noch besser: Muten Roshi ist gerade einmal bei der Hälfte seiner Lebenszeit angelangt.

In Folge 76 von Dragon Ball Super erleben wir nämlich, wie Muten Roshi seine Schüler Son Goku und Krillin auf eine Mission schickt, um das „Paradise Herb“ zu besorgen. Durch das Essen dieses Krautes ist es nämlich möglich, sein Leben zu verlängern.

Son Goku und Krillin liefern eine so große Menge ab, dass Muten Roshi weitere 1.000 Jahre leben kann. Das Kraut ist gar nicht so leicht zu besorgen, weshalb es wohl kaum ein anderer Mensch geschafft hat, an es zu gelangen.

Das „Paradise Herb“ wächst nämlich im „Forest of Terror“. Der Wald spielt allen Besuchenden einige Illusionen vor. Son Goku und Krillin müssen sich beispielsweise alten Feinden im Kampf stellen.

Womöglich könnte Muten Roshi alle 1.000 Jahre das Kraut suchen und so sogar ewig leben, wenn er nicht gerade im Kampf stirbt. Doch selbst dann könnte er mit der Hilfe der Dragon Balls wiederbelebt werden.

Vielleicht gibt es neue Informationen zu Muten Roshi in Dragon Ball Daima:

Was macht Muten Roshi aktuell? Auch in Dragon Ball Super bleibt Muten Roshi der Mentor von Son Goku und Krillin. Muten Roshi versuchte beim großen Turnier der Universen, seine Schüler vor anderen Teilnehmenden zu beschützen.

Bei diesem Unterfangen wäre Muten Roshi fast gestorben, doch Son Goku konnte seinen Meister retten. Dabei kam es zu einer rührenden Szene, in der sie sich unter Tränen umarmen.

Im Manga hat es Muten Roshi leider nicht geschafft. Jiren eliminierte Muten Roshi, doch zuvor konnte er seinen Schüler noch daran erinnern, wie er die Kampfkunst des Herrn der Schildkröten anwendet.

Hättet ihr ein anderes Geheimnis hinter seinem Alter vermutet?