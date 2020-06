Dragon Ball Super: Die neuen Sneaker sehen ziemlich cool aus

Dragon Ball-Fans, die gleichzeitig auch Sneaker-Sammler sind, haben ein Problem: In letzter Zeit gibt es einfach zu oft neue Dragon Ball-Schuhe. Obwohl keine neuen Anime-Folgen laufen, bringt Anta einfach trotzdem neue Treter an den Start. Jetzt wissen wir auch schon, wie die nächste Ladung an Schuhen im Son Goku-, Vegeta- oder Beerus-Design aussieht: Ziemlich cool.

Die neuen Dragon Ball-Sneaker sehen besser aus als viele davor

Bisher stießen nicht alle Dragon Ball-Schuhe auf große Gegenliebe bei den Fans, um es mal diplomatisch zu formulieren. Trotzdem waren immer wieder einige Sneaker dabei, die gut angekommen sind. Dazu zählen auch die neuen Dragon Ball-Treter, die es jetzt gibt.

Anta und Dragon Ball tun sich erneut zusammen, nachdem uns diese Kollabo bereits Schuhe zu Freezer, Goku Black, Vegeta und vielen anderen beschert hat. Hier könnt ihr die älteren Sneaker sehen:

5 0 Mehr zum Thema Neue Dragon Ball-Sneaker von Son Goku angekündigt & so sehen sie aus

Auch von Adidas gab es bereits diverse Schuhe im Dragon Ball (Z)-Design:

Die neuen Dragon Ball 2020-Sneaker von Anta

Es gibt neue Anta-Sneaker zu Dragon Ball im 2020er-Look der folgenden Charaktere:

Beerus

Trunks

Piccolo

Son Goku

Vegeta

So sehen sie aus:

Hier könnt ihr euch die Son Goku 2020 Edition und die Trunks 2020 Edition anschauen.

Piccolo 2020 Edition und die neuen Beerus-Sneaker sehen so aus:

Last but not least: Auch Vegeta bekommt einen neuen Schuh.

Say no more



2020 Vegeta editionhttps://t.co/rUyLUO56FF pic.twitter.com/WiAEM5hYHn — ? Ken Xyro | ?( ? )? (@KenXyro) May 29, 2020

Mir persönlich sind die Schuhe allesamt zu bunt und haben zu viele Bilder drauf. Dementsprechend würde ich am ehesten wohl noch die Son Goku-Treter oder vielleicht die Trunks-Sneaker anziehen. In den Twitter-Kommentaren sehen das viele Fans offenbar sehr ähnlich, insgesamt kommen die Schuhe aber ganz gut an.

Welche von den neuen Dragon Ball-Schuhen gefallen euch am besten?